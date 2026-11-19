رئيس الوزراء المصري ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يوقعان اتفاقيات شاملة تغطي الطاقة والزراعة والإعلام. هذه الشراكة تستهدف تنمية البنية التحتية وتبادل الخبرات في القطاعات العامة والخاصة بين الدولتين.

شهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية، مراسم توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة مع دولة ليبيا، وذلك في حضور رسمي رفيع المستوى. جاء هذا التوقيع بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إضافة إلى مجموعة من الوزراء والمسؤولين الكبار من الجانبين المصري والليبي، في خطوة تعكس تعزيز الروابط الثنائية. تهدف هذه الإجراءات الرسمية إلى فتح آفاق جديدة للشراكة المتبادلة التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين في مجالات متعددة تشمل التنمية الاقتصادية والقطاع الحكومي.

تفاصيل الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية

تمثل محور الطاقة والثروة المعدنية ركيزة أساسية في الاتفاقيات الموقعة، حيث وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ممثلة بالمهندس كريم بدوي، عدة وثائق مهمة مع نظيره الليبي خليفة رجب الصادق، وزير النفط والغاز. تضمنت هذه التواقيع اتفاقاً إطاريًا يركز على تطوير مشروعات البنية التحتية لقطاع الغاز الطبيعي، مما يعزز الأمن الطاقي ويدعم الاستثمارات المتبادلة في هذا المجال الحيوي. كما شملت الترتيبات اتفاقاً آخر لتعزيز التعاون في مجال تكرير المنتجات البترولية، مما يضمن استفادة البلدين من الكفاءات المتوفرة لديهم. بالإضافة إلى القطاعات النفطية، شمل الاتفاق الإطاري التعاون والاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية بشكل أوسع، مما يفتح الباب أمام مبادرات استثمارية طويلة الأمد. يسعى هذا التعاون إلى استغلال الثروات الطبيعية بشكل أمثل يخدم التنمية المستدامة في كلا البلدين، ويعمل على تحسين سلاسل الإمداد للطاقة والمعادن، وهو ما يعتبر خطوة استراتيجية لضمان استقرار الأسواق والقطاعات المرتبطة بها في المنطقة.

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التعاون في الزراعة والإعلام والبنية التحتية

شهد الجانب الزراعي توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية السمكية، حيث وقعها علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، مقابل محمد بن غلبون، وزير الحكم المحلي الليبي. تأتي هذه المبادرة لتعزيز الإنتاج الزراعي والسمكي واستدامته، بما يساهم في الأمن الغذائي للدولتين ويعمل على تبادل الخبرات التقنية في هذا القطاع. تهدف هذه الشراكة إلى تطوير تقنيات الاستزراع المائي وتحسين جودة المنتجات السمكية المحلية. في مجال الإعلام والاتصال، وقعت مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإعلامي والاتصال الحكومي، وقّعها ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في مصر، ووليد عمار اللافي، وزير الدولة للاتصال والشئون السياسية في ليبيا. تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين آليات التواصل الحكومي وتبادل المعلومات الدقيقة، مما يعزز الفهم المشترك للقضايا الإقليمية والدولية. يسعى هذا التعاون إلى بناء جسور من التفاهم الإعلامي الذي يخدم الاستقرار ويوضح السياسات الحكومية بشكل أفضل للجمهور.

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تنمية الموارد البشرية والتعليم والتشغيل

خصصت وثائق أخرى لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والتدريب المهني، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الليبية وبنك المعرفة المصري. وقع هذه الوثيقة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ومحمد أحمد الدبيب، وزير التعليم العالي الليبي. تهدف هذه الشراكة إلى تبادل المعرفة والموارد الأكاديمية، ودعم البحث العلمي، والارتقاء بجودة التعليم في المؤسسات العليا بكلا البلدين، مما يساهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة. كما شملت الاتفاقيات التعاون في مجال العمل والتأهيل، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتأهيل بدولة ليبيا ووزارة العمل بمصر، وقعها حسن رداد، وزير العمل المصري، وعلي العايد، وزير العمل والتأهيل الليبي. تسعى هذه الاتفاقية إلى تنظيم حركة سوق العمل وتحسين فرص التوظيف، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في سياسات التوظيف وحماية حقوق العاملين. يهدف هذا التعاون إلى تحسين بيئة العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع التشغيل.

واختتمت الترتيبات بمذكرات تفاهم في مجالات تنمية المشروعات والشباب، حيث وقعت مذكرة بين البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بدولة ليبيا وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمصر، وقعها الدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي للجهاز المصري، وهيثم يوسف الزحاف، وزير الشباب الليبي. بالإضافة إلى ذلك، وقّعت مذكرة بين المركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة والأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر، حيث وقعت هذه الوثيقة الدكتورة سلافة أحمد جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، وعبدالمنعم إبراهيم صالح، وزير الخدمة المدنية الليبي. تهدف هذه المذكرات إلى بناء القدرات القيادية، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير الكوادر البشرية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، مما يضمن استدامة التنمية والتحديث في الخدمات العامة.