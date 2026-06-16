مصر شريكة مع الدول العربية في ليبيا والتحديات التي تواجهها

قال وزير الدولة للإعلام في مصر، إن مصر ليست وصية على أشقائها ولكنها شريكة معهم، موضحا أن كل الناس تلاحظ أن مصر لم تتدخل أبدا أي تدخل خشن في ليبيا أو السودان رغم المخاطر الكبرى التي كانت ولازالت تهددها.

قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في مصر، إن مصر ليست وصية على أشقائها ولكنها شريكة معهم، موضحاً كل الناس تلاحظ أن مصر لم تتدخل أبدا أي تدخل خشن في ليبيا أو السودان رغم المخاطر الكبرى التي كانت ولازالت تهددها.

الطرق الدبلوماسية والحوارية وأضاف خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية: مصر تتعامل بالطرق الدبلوماسية والحوارية مع كل الأطراف، وبدأت تحاول إقناع هذا وذاك. ضياء رشوان: التحركات المصرية والعربية أسهمت في رفض تهجير الفلسطينيين من غزة. ضياء رشوان: النموذج المصري لحل القضية الفلسطينية وصل إلى الأمم المتحدة والجمعية العامة. ضياء رشوان: غزة جزء أصيل من فلسطين..

ومصر لم تفكر يومًا في ضمها أو تهجير أهلها. ضياء رشوان: حماية أمن الخليج واجب عربي.. وإعادة تأسيس الجامعة العربية ضرورة.

كان من الممكن أن تصل الأمور إلى ما هو أسوأ في ليبيا بعشرات المرات مما هي عليه الآن، ولا يجب أن ننسى كيف كان الوضع منذ خمس سنوات، ولكن مصر بذلت جهودا كبيرة مع دول أخرى شريكة في الملف الليبي أدت على الأقل إلى تهدئة وتسكين الوضع وعدم اتساع الصراع وتخفيض حدته، والحل النهائي لم يتم التوصل إليه، ولكن مصر ماضية فيه. ومن مصلحة مصر، أن يكون في غربها دولة شقيقة قوية، وفي جنوبها دولة قوية شقيقة بحيث تكون دول ذات سيادة حقيقية قادرة على إدارة أمورها وتستعين بمن تريد دون أن يتدخل أحد في شؤونها.

إصلاح ملفات مصروأردف، أن إصلاح ملفات مصر مع دول كثيرة في المنطقة، مثل تركيا، ساهم وسيساهم بشكل أكبر في تحسين الأمور في ليبيا وجزئيا في السودان وبشكل عملي في باب المندب





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مصر، ليبيا، السودان، فلسطين، الجامعة العربية

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