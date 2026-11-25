تحقق مصر فوزا ثميناً على بنما 4-1 في كأس العالم للناشئين بقطر، مما يضمن تأهلها للمرحلة التالية مع اليونان. تفاصيل الأهداف وترتيب المجموعة.

حقق منتخب مصر تحت سن 17 عاما فوزا كاسحا على نظيره البنمي بنتيجة 4-1 خلال الجولة الثالثة من منافسات المجموعة في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر. يأتي هذا الفوز الثمين ليتوج مسيرات الفراعنة الصغار في البطولة ويعزز موقفهم في صدارة التصنيف، في خطوة حاسمة ضمن مسارهم نحو المرحلات النهائية من المسابقة العالمية.

تفاصيل الأهداف والنتائج النهائية للمباراة

سجل منتخب مصر الأهداف الأربعة من خلال جهود لاعبين مميزين، حيث افتتح يوسف عبدالله التسجيل بهدفين، الأول في الدقيقة 27 والثاني في الدقيقة 47 من الشوط الأول. وتمكن خالد مختار من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 59، لتختتم محمد جمال المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 77، مما يؤكد هيمنة الفريق المصري في الشوطين.

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كانت هذه النتيجة تعكس تطور الأداء المصري بشكل ملحوظ مقارنة بجولات الافتتاح، حيث استهل المنتخب مشواره في البطولة بالخسارة من منتخب اليونان بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى. قبل أن ينعش الآمال بفوزه الصريح على منتخب قطر مضيف البطولة بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية، ليبدأ التوقعات بإمكانية تأهله متصدرا.

ترتيب المجموعة وتأثير نتائج المواجهات الأخرى

ارتبطت آمال مصر في تصدر المجموعة بنتيجة مباراة منتخب اليونان مع منتخب قطر المضيف. كان الفراعنة الصغار يعتمدون على خسارة اليونان أمام القطريين، وذلك لأن فوز قطر كان سيجعل المنتخبات الثلاثة متساوية في النقاط عند 6 نقاط، ليتم حسم الترتيب حينها بفارق الأهداف فقط.

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إلا أن النتيجة عكست توقعات المصريين، حيث انتصر منتخب اليونان على قطر بنفس النتيجة التي هزم بها مصر، وهي 4-1. هذا الفوز منح اليونان العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ليتصدر المجموعة بفارق 3 نقاط واضح أمام مصر، بينما هبط منتخب قطر للمركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط.

الموقف الحالي وتأهيل المنتخبات للمراحل القادمة

نتيجة لهذا المسار، تأهل منتخبا اليونان ومصر رسمياً للمرحلة التالية، محتلين المركزين الأول والثاني على التوالي. هذا التأهل المباشر يضمن لفريق مصر حضوره في الأدوار الإقصائية، بينما سيكتفي منتخب مصر بالبقاء في مركز الوصافة ضمن مجموعته.

في المقابل، يبقى منتخب قطر في موقف صعب، حيث ينتظر نتائج بقية المجموعات أملا في التأهل كأفضل ثالث. قرار مؤسسة بوابة العين للإعلام والدراسات بنشر هذا الخبر يؤكد أهمية هذه الخطوة في مسار البطولة.