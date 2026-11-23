انطلاق فعاليات المنتدي الدولي للحماية الاجتماعية في مصر تحت رعاية الرئيس السيسي، بمشاركة وزراء وخبراء دوليين لمناقشة التمويل المستدام والحوكمة الفعالة لنظم الحماية الاجتماعية في ظل التحولات الديموغرافية والاقتصادية، مع استعراض التجربة المصرية في توسيع برامج التكافل والكرامة.

شهد المنتدي الدولي للحماية الاجتماعية الذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية انطلاقة رسمية صباح اليوم بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين الدوليين والخبراء المعنيين بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية.

رؤية الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية

وقد أعلن انطلاق فعاليات المنتدي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في حين تنظمه وزارتا التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك تحت شعار يعكس التغير الكبير في المشهد العالمي وهو (الحماية الاجتماعية في عالم متغير). وقد خصصت فعاليات اليوم جلسة رئيسية تحت عنوان (التمويل المستدام والحوكمة الفعالة لنظم الحماية الاجتماعية)، وذلك لإلقاء الضوء على آليات تطوير هذه النظم وضمان استدامتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والديموغرافية المتزايدة.

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وقد أدار الجلسة الدكتور خالد زكريا أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، مما أكسب النقاش عمقاً تحليلياً ومهنية عالية في استعراض الرؤى والمقترحات المقدمة من مختلف الجهات المشاركة. استعرضت الجلسة رؤية الدولة المصرية الرامية إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز كفاءتها، بما يضمن وصول الدعم بشكل عادل إلى مستحقيه، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجاً والأقل حظاً.

وقد أوضح الدكتور خالد زكريا أمين أن المداخلات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية عكست تطوراً ملحوظاً في مفهوم الحماية الاجتماعية واتساع أبعادها، بما يتماشى مع التحول نحو تبني رؤية أكثر شمولاً واستدامة للمنظومة. وشدد على أن هذه الرؤية تتجاوز المفاهيم التقليدية المرتبطة فقط بالخدمات الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، لتدخل في مجال أوسع من الاستراتيجيات الوطنية.

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وأشار إلى أن التحديات والأزمات التي تواجه العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل الضغوط المرتبطة بالمالية العامة وأوضاع الاقتصاد الكلي، تفرض ضرورة ملحة للبحث عن آليات تمويل مستدامة تضمن استمرارية برامج الحماية الاجتماعية وقدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة للفئات المستهدفة بشكل فعال. من جانبه، أشار دومينيك ألن نائب المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للدول العربية بصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن دول المنطقة تواجه تحولات ديموغرافية متباينة ومعقدة، تتمثل في ارتفاع نسبة الشباب من جهة، وتزايد أعداد كبار السن من جهة أخرى، بما يفرض تحديات جسيمة تتعلق بتمويل واستدامة نظم الحماية الاجتماعية والمعاشات، وضمان تلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية.

تحولات ديموغرافية وضمان استدامة المعاشات

ووضح أن المنطقة شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية تغيرات كبيرة في معدلات النمو السكاني، مع تراجعها في بعض الدول، لافتاً إلى أن خمس دول عربية سجلت معدلات خصوبة أقل من مستوى الإحلال السكاني، فيما تقترب دول أخرى من هذا المستوى. كما لفت إلى أهمية الاستفادة من مفهوم العائد الفضي عبر توظيف خبرات وإمكانات كبار السن وتعزيز مشاركتهم في المجتمع والاقتصاد، بما يحقق الاستفادة القصوى من ارتفاع متوسط العمر المتوقع، مشيرا إلى ضرورة تطوير الحسابات الوطنية للتحويلات السكانية لدعم التخطيط والسياسات المرتبطة بالتحولات الديموغرافية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة تحدياتها المستقبلية بكفاءة ومرونة عالية.