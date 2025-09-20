مصر وسنغافورة توقعان 7 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية

شهد الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل البحري، والتخطيط، والصحة، والتجارة، والزراعة، والتدريب الحكومي، والحماية الاجتماعية.

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السنغافوري، ثارمان شانموجار أتنام، اليوم السبت، بقصر الاتحادية، مراسم التوقيع على 7 مذكرات تفاهم بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة لتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الحيوية والمهمة. يعكس هذا الحدث الهام التزام البلدين بتعميق العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف القطاعات، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم التنمية المستدامة في البلدين.

هذه المذكرات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات حيوية مثل النقل البحري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحماية الاجتماعية، والصحة، والشؤون الخارجية، والزراعة، والتدريب الحكومي. يعكس هذا التنوع في مجالات التعاون حرص القيادتين على بناء شراكة شاملة ومتوازنة تخدم أهداف التنمية الوطنية في كل من مصر وسنغافورة. هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات المشتركة.\في مجال النقل البحري، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية ومؤسسة التعاون السنغافورية، حيث وقع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن الجانب المصري، بينما وقع كونج واي مون المدير التنفيذي لمشروعات التعاون من الجانب السنغافوري. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في قطاع النقل البحري، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الموانئ وتكنولوجيا النقل البحري المستدام. كما شهد الرئيسان توقيع مذكرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومؤسسة التعاون السنغافورية، حيث وقعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، وكونج واي مون المدير التنفيذي لمشروعات التعاون من الجانب السنغافوري. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودعم المشروعات المشتركة، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة. وفي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة، وُقعت مذكرة تفاهم بين المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكونج واي مون المدير التنفيذي لمشروعات التعاون من سنغافورة، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الناشئة.\بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرية في سنغافورة بشأن إمكانيات التعاون في مجال الحماية الاجتماعية، حيث وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن الجانب المصري، ووقع ماساجوس ذو كفلي وزير التنمية العائلية والاجتماعية عن الجانب السنغافوري. تهدف هذه المذكرة إلى تبادل الخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التنمية المجتمعية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارة الصحة والسكان ووزارة الصحة السنغافورية، حيث وقع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج عن الجانب المصري، ووقع كان كيات هاو وزير الدولة الأول للصحة في سنغافورة. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية، والبحوث الطبية، والتدريب الطبي. وكذلك تم توقيع مذكرة تعاون في مجال اختبار وزراعة أرز تماسيك في مصر بين مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة المصرية ومعمل تماسيك لعلوم الحياة السنغافورية، حيث وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن الجانب المصري، وبيتر شيى المدير التنفيذي لمعهد تماسيك للعلوم الحياتية. وأخيراً، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير القدرات الحكومية بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وكلية الخدمة المدنية السنغافورية، حيث وقعت الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريستوفر بجاسام المدير التنفيذي لكلية الخدمات الدولية في سنغافورة. هذه المذكرة تهدف إلى تطوير الكفاءات الحكومية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب، وتعزيز القدرات الإدارية





