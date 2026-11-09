مصر للطيران تحقق قفزة في التصنيفات العالمية وتطور أسطولها

كشف وزير الطيران عن تحديث أسطول مصر للطيران بـ34 طائرة وتطوير الخدمات، محققا رقما قياسيا في الأرباح وتصنيف سكاي تراكس 46 عالميا.

أعلن وزير الطيران المدني عن تحقيق شركة مصر للطيران نقلة نوعية في الأداء التشغيلي والمالي، حيث ارتفعت الشركة إلى المرتبة السادسة والأربعين في تصنيف سكاي تراكس العالمي لعام 2026، متقدمة من المركز الثامن والستين في العام السابق، والثامن والثمانين في 2024. جاءت هذه المعلومات خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى ، وبحضور وكيلي اللجنة النائب هشام حسين والنائب عمرو درويش، وعدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة الطيران المدني.

تحديث شامل لأسطول مصر للطيران

تتضمن خطة تطوير مصر للطيران انضمام 16 طائرة من طراز إيرباص A350-900، تم استلام خمس طائرات منها حتى الآن، إلى جانب 18 طائرة من طراز بوينج B737-8 MAX، تسلمت الشركة أربع طائرات منها. يهدف هذا التحديث إلى زيادة كفاءة التشغيل وتوسيع شبكة الخطوط الجوية وتعزيز القدرة على خدمة الأسواق المختلفة، بما يدعم خطط التوسع في الأسواق الدولية ويرتقي بمستوى الخدمات وفق أحدث المعايير العالمية.

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يشمل البرنامج أيضًا تحديث أسطول الشحن الجوي، من خلال الانتهاء من تحويل طائرتين من طراز A330-200 من طائرات ركاب إلى طائرات بضائع. كما تم تطوير الكبائن الداخلية لـ19 طائرة من طراز B737-800، تم الانتهاء من تطوير ثماني طائرات منها، إلى جانب تحديث منظومة التدريب بشراء جهاز طيران تمثيلي من طراز B737-8 MAX لتدريب الطيارين ورفع كفاءتهم.

الأداء المالي والخدمي القياسي

كشف الوزير أن معدلات انتظام رحلات مصر للطيران تجاوزت 86% وفقًا لأحدث المؤشرات، مؤكدًا استمرار العمل على رفع كفاءة الأداء التشغيلي والتجاري. فيما يتعلق بالأداء المالي، أكد الحفني أن مؤشرات نتائج أعمال مصر للطيران تعكس تحسنًا ملموسًا، حيث حققت الشركة خلال العام المالي الحالي والعام السابق مستويات ربحية غير مسبوقة في تاريخها.

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أوضحت الوزارة أن هذه النتائج تأتي انعكاسًا لخطط التطوير وإعادة تنظيم الأداء وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية والتجاري، بما يدعم الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة. تشمل الخطة أيضًا تطوير الأجهزة والمعدات المستخدمة في إعداد وتجهيز الوجبات، فضلًا عن تطوير معدات الخدمات الأرضية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

الترانزيت والسياحة والكفاءة التشغيلية

درست الوزارة تعزيز الاستفادة السياحية من حركة الترانزيت، من خلال التيسيرات المقررة لدخول البلاد، ومن بينها إتاحة الدخول دون تأشيرة لمدة تصل إلى 96 ساعة. يهدف هذا الإجراء إلى منح الركاب العابرين فرصة زيارة المقاصد السياحية المصرية، وسيسهم في تنويع المنتج السياحي وجذب شرائح جديدة من السائحين.

تناول الاجتماع أيضًا أهمية تحقيق المواءمة بين السعات التشغيلية وأنواع الطائرات المستخدمة على الخطوط الجوية وحجم الطلب. أوضح الوزير أن دراسة تشغيل طائرات ذات سعات أكبر على بعض الوجهات ترتبط بطبيعة كل سوق، ومعدلات الحركة، والجدوى التشغيلية والاقتصادية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأسطول وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.