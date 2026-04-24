مصر تستضيف كبار منظمي حفلات الزفاف من الهند للترويج لسياحة الزفاف الفاخرة

استقبلت مصر وفداً من كبار منظمي حفلات الزفاف الهنود في رحلة تعريفية لمدن رئيسية بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في سياحة حفلات الزفاف الفاخرة وزيادة الدخل السياحي.

استقبلت وزارة السياحة والآثار ال مصر ية، من خلال الهيئة ال مصر ية العامة للتنشيط السياحي، وفداً هاماً يضم نخبة من 14 من أبرز منظمي حفلات الزفاف في السوق الهند ية، في إطار مبادرة تعريفية شاملة استهدفت إبراز إمكانات مصر السياحية المتنوعة.

شملت الرحلة زيارة لمدن رئيسية مثل شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، والقاهرة، بهدف رئيسي وهو تعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في مجال سياحة حفلات الزفاف الفاخرة. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل السياحي وجذب شرائح جديدة من السياح، مع التركيز على الأسواق الواعدة مثل السوق الهندي الذي يشهد طلباً متزايداً على الوجهات السياحية المتميزة والمناسبة لإقامة حفلات الزفاف الكبرى.

أكد وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، على التزام الوزارة بتطوير شامل للمنتج السياحي المصري، والاستفادة القصوى من المقومات الطبيعية والتاريخية والثقافية الفريدة التي تتمتع بها مصر. وأشار إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على تقديم تجارب سياحية استثنائية ومتنوعة، تجمع بين سحر الماضي وتطور الحاضر، مما يجعل مصر وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات المتميزة والفاخرة. وأوضح أن استراتيجية التسويق السياحي الجديدة ترتكز على شعار 'مصر... تنوع لا يضاهي'، والذي يعكس القدرة الفريدة لمصر على تلبية مختلف الأذواق والاحتياجات السياحية.

كما شدد على أهمية تطوير المنتجات السياحية القائمة وابتكار منتجات جديدة من خلال دمج مختلف الأنماط السياحية في تجربة واحدة متكاملة، بهدف خلق تجارب سياحية لا تُنسى. إن استضافة منظمي حفلات الزفاف الهنود تعكس الثقة المتزايدة في قدرة مصر على تلبية متطلبات هذا النمط السياحي المتطلب، وتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة تتوافق مع المعايير العالمية.

من جانبه، صرح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بأن الهيئة تعمل بجد لتحويل التنوع السياحي في مصر إلى فرص اقتصادية ملموسة. وأضاف أن مصر لا تقدم مجرد وجهات سياحية، بل توفر منظومة متكاملة من الخدمات والمنتجات السياحية التي تلبي جميع المتطلبات اللوجستية والفنية، خاصة للسوق الهندي الذي يتميز بمتطلبات خاصة فيما يتعلق بتنظيم حفلات الزفاف الكبرى.

وأشار إلى أن هذه الرحلة التعريفية تهدف إلى إبراز قدرة مصر على استضافة حفلات الزفاف الكبرى بكفاءة عالية، وذلك بفضل التنوع الجغرافي والمقومات المتميزة التي تتمتع بها مصر. كما أكد على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع منظمي حفلات الزفاف الهنود، لضمان استدامة هذا النمط السياحي الواعد وتعزيز تدفق السياحة الهندية إلى مصر.

وقد تضمنت فعاليات الرحلة ورشة عمل تفاعلية جمعت بين الوفد الهندي وممثلي شركات السياحة والفنادق المصرية، لمناقشة الجوانب التشغيلية والتنظيمية لحفلات الزفاف، بدءاً من إجراءات التأشيرات والتسهيلات الجوية، وصولاً إلى تفاصيل تنظيم الفعاليات وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة. كما قام الوفد بجولات ميدانية في المدن التي شملتها الزيارة، للاطلاع على البنية التحتية الفندقية المتطورة، وقاعات الاحتفالات المجهزة بأحدث التقنيات، والمساحات المفتوحة المتنوعة، والإمكانيات اللوجستية القادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المدعوين.

بالإضافة إلى ذلك، تعرف الوفد على التجارب والأنشطة السياحية المتنوعة التي يمكن دمجها ضمن برامج حفلات الزفاف، مثل رحلات السفاري، والأنشطة البحرية، والزيارات الأثرية، والرحلات النيلية، مما يضيف قيمة متميزة لتجربة الزفاف في مصر





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سياحة الزفاف مصر الهند السياحة الترويج السياحي وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

United States Latest News, United States Headlines