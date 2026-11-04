مصر والإمارات في نهائي كأس الخليج والوافي الأفريقي يعلنون المرشحين

منتخب مصر للناشئين يواجه الإمارات في نهائي كأس الخليج بقطر، بينما أعلن الكاف قائمة مرشحي الجوائز الأفريقية لعام 2026 بمشاركة الزمالك وحمزة عبد الكريم.

تتجه الأنظار نحو قطر لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج تحت سبعة عشر عامًا، حيث يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد ألفين وتسعة مع نظيره الإماراتي. ومن المقرر أن تنطلق هذه المواجهة الحاسمة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الأربعاء الحالي، وسط ترقب كبير من الجماهير المصرية والعربية.

مصر تتأهل للنهائي بفوز كاسح على الصين

نجح المنتخب المصري في حجز مقعده في النهائي بعد تقديم عرض قوي خلال الدور نصف النهائي، حيث تغلب على منتخب الصين بأربعة أهداف دون رد. وسجل دانيال تامر هدفي التقدم خلال الشوط الأول، قبل أن يضيف خالد موسى الهدف الثالث في الدقيقة التسعين من عمر المباراة.

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واختتم محمد عطية الرباعية المصرية بهدف رابع من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والتسعين، مما أكد تفوق الفريق المصري. وكان المنتخب قد تصدر المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة خلال المرحلة السابقة، محققًا أربعة انتصارات متتالية مسجلًا ثمانية عشر هدفًا واستقبال هدف واحد فقط.

الإمارات تواجه الفراعنة بعد فوزها على اليمن

على الجانب الآخر، تأهل المنتخب الإماراتي إلى المباراة النهائية عقب فوزه على منتخب اليمن بهدف دون رد في نصف النهائي. يسعى المنتخبان الآن لإنهاء مشوارهما بالتتويج بالكأس، حيث يطمح الفراعنة لاستكمال نتائجه المميزة، بينما يريد الآسيويون حصد اللقب القاري.

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الكاف يعلن قائمة مدربي وجوائز أفريقيا 2026

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في القارة لعام ألفين وستة وعشرين، والتي ضمت الثنائي المصري حسام حسن مدرب المنتخب الوطني، ومعتمد جمال مدرب الزمالك. وتضم القائمة عشرة مدربين يمثلون منتخبات وأندية أفريقية متنوعة.

كما دخل الزمالك سباق المنافسة على جائزة أفضل نادٍ في القارة، حيث حجز مقعده بين عشرة أندية مرشحة بعد استعادة لقب الدوري المصري بعد غياب ثلاث سنوات. ويخوض الزمالك هذه المنافسة باعتباره النادي المصري الوحيد في القائمة وسط منافسة قوية من أبرز الأندية الأفريقية.

حمزة عبد كريم ضمن مرشحي أفضل لاعب شاب

كشف الاتحاد الأفريقي عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب لعام ألفين وستة وعشرين، والتي شهدت تواجد النجم المصري حمزة عبد الكريم نجم برشلونة الإسباني. يأتي ترشيح اللاعب الشاب ليمنح الكرة المصرية حضوراً قوياً في جوائز القارة السمراء.

يعد حمزة عبد الكريم أحد أبرز المواهب الواعدة التي يعول عليها مستقبل الكرة المصرية، خاصة مع تجربته الاحترافية في صفوف برشلونة. كما أعلنت الكاف عن قائمة المنتخبات المرشحة للأفضل، والتي ضمنت مصر مكانها بعد وصولها لدور الستة عشر في كأس العالم.

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حفل توزيع الجوائز في لاغوس ديسمبر المقبل

من المقرر أن تستضيف مدينة لاغوس النيجيرية حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا يوم السابع من ديسمبر ألفين وستة وعشرين. سيكرم الحفل الأندية واللاعبين والمدربين الذين قدموا مستويات مميزة، حيث سيتم إعلان الفائزين رسميًا في هذا الموعد المحدد.