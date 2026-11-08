مصر تطور مهارات الطلاب الـ 29 مليون لتعزيز الابتكار والرقمنة

وزير التربية والتعليم الأسبق يدعو لتعزيز الوعي الرقمي والسياسي لـ 29 مليون طالب من خلال مناهج وتطبيقات عملية تؤهلهم لسوق العمل المستقبلي.

تواجه مصر تحديًا كبيرًا يتمثل في التعامل مع كتلة بشرية ضخمة تتجاوز 29 مليون طالب موزعين على مراحل التعليم المختلفة، حيث يمثل طلاب التعليم قبل الجامعي الغالبية العظمى بعددهم الذي يصل إلى 25 مليون طالب، بينما يُقدّر عدد طلاب الجامعات بحوالي 4 ملايين طالب. في ظل هذا العدد الهائل، يبرز ضرورة ماسة لتطوير مهارات القرن الحادي والعشرين لهذه العقول الشابة، لتأهيلهم لمستقبل مهني ستنقرض فيه الوظائف التقليدية تمامًا، لتسود بدلاً منها وظائف معتمدة كليًا على الابتكار، والإبداع، والبرمجة، والتقنيات الحديثة. في هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم الأسبق خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس ببرنامج "المواطن والمسؤول" على أهمية إعداد أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات، مشيرًا إلى أن التحوّل نحو الاقتصاد المعرفي يتطلب استجابة سريعة وممنهجة من قبل جميع الجهات المعنية.

آليات تعزيز الوعي الرقمي والمعرفي

أكد وزير التربية والتعليم الأسبق أن صناعة الوعي الرقمي والمعرفي لدى هؤلاء الملايين من الطلاب ليست مسؤولية قطاع التعليم وحده، بل هي مسؤولية تضامنية تتطلب تكاملاً فورياً وشاملاً بين المدارس، والجامعات، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الثقافية. وأشار إلى أن هذا التكامل ضروري لضمان وصول الرسالة الصحيحة لجميع الفئات العمرية، وتمكين الطلاب من فهم الأدوات الرقمية الحديثة وكيفية استخدامها بشكل إيجابي وبنّاء. وأضاف أن هذا النهج الشامل يهدف إلى بناء جيل يمتلك المهارات الأساسية للتعامل مع التقنيات المتطورة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد نحو آفاق أكثر اتساعاً واستدامة.

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تعزيز الهوية الوطنية والمبادئ السياسية

في خطوة لمعالجة ظاهرة جهل الأجيال الجديدة بآليات صنع القرار وأسماء القادة والمسؤولين، طرح وزير التربية والتعليم الأسبق مجموعة من الحلول والآليات التطبيقية التي تتمحور حول التركيز المكثف على مبادئ اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، إلى جانب مادة التربية الوطنية. وقال إن هذه المواد الدراسية تلعب دوراً حاسماً في توضيح المفاهيم السياسية الأساسية للطلاب، مثل معنى البرلمان، وآلية الانتخاب، وصلاحيات الوزراء، وكيفية اتخاذ القرار المالي والاقتصادي، مما يعزز من وعيهم بحوكمة الدولة. كما شدد على ضرورة تفعيل أنشطة مدرسية وجامعية تقوم على محاكاة السلطة التنفيذية والتشريعية، بحيث يتقمص الطلاب أدوار الوزراء، ويناقشون ملفات وتحديات واقعية، مما يمنحهم دراية كاملة بكيفية إدارة الدولة وتأثير القرارات على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.

برامج الحوار المباشر مع المسئولين

لفت وزير التربية والتعليم الأسبق الانتباه إلى أن استضافة الوزراء ورجال الدولة للتحاور المباشر مع الطلاب تعد فكرة رائدة لبناء التلاحم الاجتماعي والوعي المدني بين أجيال المستقبل وصنّاع القرار. وأشار إلى أن جامعة مايو أطلقت مبادرة لدعوة وزير المالية للتحدث مع الطلاب حول ملفات الضرائب، والميزانية، والتحديات الاقتصادية، والرؤية المستقبلية لمصر، مما يمثل نموذجاً يُحتذى به في كسر الحواجز بين المسئولين والشباب. وأكد أن هذا النوع من اللقاءات الواسعة لا يرسخ اسم الوزير في أذهانهم فحسب، بل يمنح الأجيال الجديدة فرصة حقيقية لفهم التحديات الوطنية بعمق، والمشاركة في رسم ملامح المستقبل بعيداً عن السطحية والتجهيل الذي يعاني منه البعض في فهم السياسات العامة.

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تحديات التعليم ومستقبل الوظائف

يتحدث الوزير عن ضرورة مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم، حيث أشار إلى أن الوظائف التقليدية تتلاشى بسرعة، مما يستدعي إعادة النظر في المناهج الدراسية وطرق التدريس لتشمل مهارات القرن الحادي والعشرين. وأوضح أن التركيز على البرمجة والابتكار أصبح ضرورة حتمية لضمان قدرة الطلاب على المنافسة في سوق العمل العالمي، خاصة وأن مصر تستضيف كتلة بشرية ضخمة تحتاج إلى تأهيل علمي وعملي قوي. كما لفت إلى أن تطوير هذه المهارات يتطلب تعاوناً وثيقاً بين جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص، لضمان توفير فرص عمل مناسبة للخريجين الجدد، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وارتفاع مستوى المعيشة.

نماذج إيجابية لدفع عجلة التطوير

ختاماً، أكد نافع الترّاس، من خلال برنامجه "المواطن والمسؤول"، على فخره بأبطال مصر 2026، مشيراً إلى أن هناك نماذج طلابية وشبابية تدعو للذهول الإيجابي وتسهم في دفع عجلة التطور في البلاد. وأشار إلى أن هذه النماذج تمثل قوة دافعة للتغيير، وتحتاج إلى الدعم والتشجيع من قبل جميع المؤسسات التعليمية والحكومية لتصبح قدوة لكثير من الطلاب الآخرين. وأضاف أن نجاح هذه المبادرات يعتمد على استمرارية الدعم وتوفير البيئة المناسبة لتنمية المواهب، مما يسهم في بناء مجتمع واعٍ وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة.