رئيسة الوفد المصري في مؤتمر بنوم بنه تطالب بوقف العدوان على غزة ولبنان والحفاظ على وحدة السودان، مع التأكيد على دور جامعة سنجور في التنمية الأفريقية.

ترأست السفيرة هالة يوسف ، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكتي تايلاند وكمبوديا، وفد مصر المشارك في الدورة الثامنة والأربعين للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية. انعقد هذا المؤتمر المهم في العاصمة الكامبودية بنوم بنه ، في خطوة تمهيدية ضرورية لاستعدادات القمة العشرين للفرنكوفونية التي يستضيفها المجتمع الدولي.

مواقف مصر الداعمة للسلام في بنوم بنه

أكدت السفيرة هالة يوسف خلال كلمتها الرسمية المواقف المصرية الثابتة الداعمة للسلام والاستقرار على المستويات الدولية والإقليمية. دعت الوفود المشاركة في المؤتمر إلى التحرك العاجل والجاد لمواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة، مطالبةً بوضع حد فوري لمعاناة السكان.

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كما شددت التمثيل المصري على ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والبنية التحتية في لبنان. كما أكدت السفيرة أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية كجزء من التزام القاهرة بجهود استقرار المنطقة.

جامعة سنجور وانطلاقة جديدة في الإسكندرية

سلطت السفيرة الضوء خلال مشاركتها على افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة في الإسكندرية، وهو حدث وقع بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وصف هذا الافتتاح بأنه إنجاز استراتيجي يعكس الالتزام الراسخ لمصر بتعزيز قيم الفرنكوفونية ودورها الريادي.

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تستهدف الجامعة إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، مع تركيز خاص على دعم التنمية الشاملة وتفعيل آليات التعاون الفعالة بين دول الجنوب. يمثل هذا الموقع الجديد في مصر منصة حيوية لتعزيز الروابط التعليمية والثقافية مع الدول الناطقة بالفرنسية في القارة الأفريقية.

الأهمية الاستراتيجية لمؤتمر بنوم بنه

يأتي حضور السفيرة هالة يوسف في الدورة الرابعة والأربعين للمؤتمر الوزاري كجزء من المشاركة المصرية الفاعلة في المشهد الدبلوماسي الدولي. يمثل المؤتمر منصة مهمة لتبادل الآراء حول القضايا الراهنة التي تهم الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

تركز الجلسات في بنوم بنه على تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير الشراكات التي تفيد المجتمعات الأعضاء. يهدف المؤتمر إلى مواءمة الاستراتيجيات التنموية ووضع آليات عملية لمواجهة التحديات المشتركة في ظل المتغيرات الجيوسياسية العالمية.