كشف البنك المركزي المصري عن نمو صافي تدفقات الاستثمارات العربية بنسبة 49.3% لتصل إلى 2.79 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الاستثمارات الداخلة من دول الخليج والكويت وقطر بشكل ملحوظ.

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاعاً كبيراً في صافي تدفقات الاستثمارات العربية الموجهة إلى السوق المصري، حيث بلغت هذه الزيادة نسبة 49.3% على أساس ربع سنوي. وقد سجلت هذه التدفقات قيمتها الفعلية عند نحو 2.79 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بنحو 1.87 مليار دولار التي تم تسجيلها خلال الربع الثالث من العام نفسه.

يمثل هذا الارتفاع في رأس المال العربي استثماراً استراتيجياً يدعم الاستقرار المالي، حيث بلغ حجم الزيادة في التدفقات 923.3 مليون دولار خلال الفترة الزمنية المذكورة. جاء هذا النمو الملحوظ مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة كبيرة في التدفقات الاستثمارية الداخلة إلى مصر، والتي قفزت لتصل إلى نحو 4.04 مليار دولار خلال الربع الرابع.

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تصدر السعودية القائمة بزيادة 131 في المئة

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في قائمة الدول العربية الأكثر مساهمة بصافي تدفقات استثمارية في مصر خلال الربع الرابع، حيث بلغت مساهمتها نحو 515.8 مليون دولار. وهذا الرقم يمثل قفزة نوعية مقارنة بـ 222.9 مليون دولار التي تم تسجيلها خلال الربع الثالث، محققةً ارتفاعاً بنسبة مذهلة بلغت 131.4%.

الكويت وقطر تسجلان نمواً مضاعفاً

جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة من حيث صافي التدفقات الاستثمارية، مسجلةً نحو 329.6 مليون دولار خلال الربع الرابع، وهي مقارنة بـ 163.1 مليون دولار في الربع الثالث، ما يعكس نمواً بنسبة 102%. وبالمثل، حلت قطر في المركز الرابع بصافي تدفقات بلغت 206.4 مليون دولار، مقابل 70.8 مليون دولار خلال الربع الثالث، محققةً زيادة بلغت نحو 191.5%.

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تدفقات متباينة من دول عربية أخرى

سجلت البحرين صافي تدفقات بنحو 168.9 مليون دولار خلال الربع الرابع، وهي مقارنة بـ 90.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة السابقة. وفيما يتعلق بالاستثمارات اللبنانية، فقد سجلت صافي تدفقات للداخل بقيمة 28.2 مليون دولار، مقارنة بـ 23.4 مليون دولار خلال الربع الثالث، بينما بلغت التدفقات من المغرب نحو 19.6 مليون دولار مقابل 31.4 مليون دولار.

انخفاض في التدفقات من ليبيا وتونس

سجلت الاستثمارات من سلطنة عمان نحو 13.2 مليون دولار، مقابل 8.7 مليون دولار، بينما شهدت ليبيا انخفاضاً حاداً في التدفقات لتصل إلى نحو 10.8 مليون دولار، مقارنة بـ 66.7 مليون دولار سابقاً. كما بلغت الاستثمارات من تونس نحو 1.2 مليون دولار فقط، مقابل 5.6 مليون دولار خلال الربع الثالث، مما يعكس تبايناً في حجم المساهمات الخليجية والعربية.