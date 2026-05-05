مصر تجتاز المراجعة الدولية لتقرير الشفافية المناخية بنجاح

أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن نجاح مصر في اجتياز المراجعة الفنية الدولية لتقرير الشفافية الأول كل سنتين، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في مجال العمل المناخي.

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية و البيئة ، عن نجاح مصر في اجتياز المراجعة الفنية الدولية ل تقرير الشفافية الأول كل سنتين، المعروف اختصارًا بـ'BTR1'. جاء هذا الإعلان عقب اختتام فعاليات أسبوع المراجعة الذي استضافته القاهرة في الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026، وذلك تحت الإشراف المباشر لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ .

هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة في جهود مصر لمكافحة تغير المناخ، ويعكس التزامها الراسخ بالمعايير الدولية في هذا المجال. التقرير الذي خضع للمراجعة، والذي أعدته الكوادر الوطنية المصرية، حظي بإشادة واسعة من المجتمع الدولي، مما يؤكد على مستوى الاحترافية والكفاءة الذي تميز به الفريق القائم على إعداده.

مصر أصبحت الآن من بين الدول النامية الرائدة التي تنجح في تقديم ومراجعة تقاريرها وفقًا لأحدث المعايير الأممية الأكثر صرامة، مما يعزز من مكانتها على الساحة الدولية كشريك موثوق به في جهود مكافحة تغير المناخ. أكدت الدكتورة منال عوض أن هذا النجاح يمثل تقدمًا نوعيًا في مسار العمل المناخي في مصر، حيث يعزز من ثقة المجتمع الدولي في الجهود المصرية المبذولة في هذا المجال.

هذا بدوره يساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الخضراء إلى مصر، وتيسير الحصول على التمويل المناخي اللازم لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. بالإضافة إلى ذلك، فإن نتائج التقرير توفر رؤية دقيقة حول فعالية السياسات الحالية المتبعة في مصر لمواجهة تغير المناخ، مما يدعم عملية صنع القرار ويساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء.

كما يساهم التقرير في تعزيز بناء القدرات الوطنية في مجال حساب الانبعاثات، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث منهجيات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ'IPCC'. هذا الأمر يضمن أن مصر لديها القدرة على رصد وتقييم جهودها في مكافحة تغير المناخ بشكل دقيق وفعال. المراجعة الفنية الدولية للتقرير تأتي في إطار التزامات مصر الدولية ضمن'إطار الشفافية المعزز' لاتفاق باريس للمناخ. التقرير خضع لفحص دقيق وشامل من قبل فريق دولي معتمد من الأمم المتحدة، مما يضمن مصداقيته وموثوقيته.

يتضمن التقرير تحديثات شاملة حول جرد غازات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، مثل قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة. كما يتضمن التقرير تقييمًا للتقدم المحرز في جهود التخفيف من الانبعاثات، ورصدًا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، لا سيما في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل. بالإضافة إلى ذلك، يوثق التقرير الاحتياجات التمويلية والتكنولوجية وبناء القدرات التي تحتاجها مصر لتحقيق أهدافها في مجال مكافحة تغير المناخ.

كيوتو تنابي، رئيس فريق المراجعين الدوليين، أشاد بالتزام مصر الجاد بالوفاء بتعهداتها الدولية، وأكد على أن استكمال مراجعة التقرير يعزز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة ملف التغير المناخي على أسس علمية وبيانات موثقة. تقرير الشفافية كل سنتين هو الأداة الرئيسية التي تعتمدها الدول لإطلاع المجتمع الدولي على جهودها في مواجهة التغير المناخي، وهو يحل محل التقارير المحدثة السابقة، مع متطلبات أعلى من حيث الدقة وشمولية البيانات.

إعداد التقرير في مصر يتم من خلال مشروع تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي





