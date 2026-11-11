مصر تستضيف المؤتمر العربي الثاني للكفاءات الصحية المهاجرة لتعزيز النظم الصحية

انطلاق المؤتمر العربي الثاني في القاهرة برعاية السيسي بمشاركة خبراء لمناقشة استغلال ثروة الـ 250 ألف كفاءة صحية عربية المهاجرة في تطوير القطاع الصحي.

انطلقت يوم 11 نوفمبر 2026 فعاليات المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، والذي يستمر حتى يوم 12 نوفمبر 2026، بمقر الأمانة العامة ل جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار سعي مصر لتعزيز التعاون الصحي الإقليمي والاستفادة من الخبرات العربية المتقدمة.

رؤية مصر لتحويل الهجرة إلى فرصة تنموية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أعمال الدورة الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب والمكتب التنفيذي للمجلس، خلال المؤتمر الذي يجمع عددًا من الوزراء والمسؤولين والخبراء المتخصصين في القطاع الصحي العربي، حيث أكد الوزير اعتزاز مصر باستضافة هذا الحدث الهام الذي يعكس الإرادة العربية المشتركة للاستثمار في رأس المال البشري المؤهل. وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن قوة المنظومات الصحية لا تقيس فقط بامتلاك المستشفيات والتجهيزات، بقدر ما تقيس بقدرة الدول على استثمار العقول وتمكين الكفاءات، مشيرًا إلى أن الكفاءات الصحية العربية المهاجرة تمثل ثروة علمية ومهنية كبيرة يجب التعامل معها كفرصة لتعزيز تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. وشدد الوزير على أن الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات المهاجرة تهدف إلى تفعيل الشراكات العلمية والمهنية، والاستفادة من خبرات الأطباء والعلماء بالخارج في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتطوير الخدمات الصحية ورفع جاهزية النظم الصحية للتعامل مع الأزمات والطوارئ بشكل أكثر كفاءة واستدامة.

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إحصائيات الـ 250 ألف كفاءة وأهمية التكامل

كشف نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة مسجلة خلال افتتاح المؤتمر، عن وجود نحو 250 ألف كفاءة صحية عربية مهاجرة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس حجم الثروة البشرية والعلمية التي تمتلكها الدول العربية، والتي يجب توظيف خبراتها في دعم المؤسسات الصحية وتبادل المعرفة والتدريب والبحث العلمي. وأكد نبيل فهمي أن الصحة تمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والاستقرار والأمن القومي، مشددًا على أن الاستثمار في الكفاءات الصحية وتعزيز التعاون العربي أصبح ضرورة لتطوير النظم الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معربًا عن أمله في تفعيل الاستراتيجية العربية بشكل يدعم مسارات التكامل الصحي العربي.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع مجلس وزراء الصحة العرب على تفعيل الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة، بما يدعم رفع كفاءة الخدمات الطبية في المنطقة ويحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع من خلال تحسين الموارد البشرية وتوطين المعرفة.

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من توصيات عمان إلى بناء مؤسسي قوي

أعرب الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته المؤتمر، ووجه الشكر لوزارة الصحة والسكان على استضافة فعالياته، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، مشيرًا إلى أن انعقاد النسخة الثانية يمثل مرحلة مهمة في مسيرة العمل العربي المشترك. واستدلع الدكتور عادل عدوي ذكر النسخة الأولى التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان عام 2024 وما صدر عنها من إعلان عمان، مؤكدًا أن المؤتمر ينتقل هذه المرة من مرحلة التوصيات إلى المتابعة، ومن طرح الأفكار إلى البناء المؤسسي، خاصة في ظل الحروب والأزمات التي تشهدها المنطقة وتفرض ضغوطًا متزايدة على المنظومات الصحية.

توحيد المعايير وتعزيز التدريب الطبي

أكد الدكتور مصطفى الفرجاني، وزير الصحة بالجمهورية التونسية ورئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، أن المجلس يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل العربي المشترك في المجال الصحي، من خلال ما يوفره من معايير موحدة للتدريب والتخصص الطبي في مختلف الدول العربية، معربًا عن شكره لمصر على الاستضافة. وشدد الدكتور مصطفى الفرجاني على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين المؤسسات الصحية العربية لتطوير منظومات التدريب والتأهيل، وتعزيز تبادل الخبرات والكفاءات، معربًا عن أمله في تحويل الكفاءات الصحية العربية المهاجرة إلى شريك فاعل في تطوير المنظومات الصحية والاستفادة من خبراتها العلمية والمهنية لتوطين التكنولوجيا الطبية.

واختتمت الكلمات الافتتاحية بالتأكيد على ضرورة بناء أنظمة صحية عربية أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق الاستدامة، من خلال تكامل الجهود بين وزارات الصحة العربية وجامعة الدول العربية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التعليم والتدريب، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة المواطن العربي.