مصر وإستونيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة

في زيارة رسمية للقاهرة، التقى وزير الخارجية المصري برئيس برلمان إستونيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، يوم الاثنين الموافق 6 أبريل، لوري هوسار، رئيس برلمان جمهورية إستونيا ، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مصر . تأتي هذه الزيارة في إطار حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون الثنائي المشترك.

تناول اللقاء الذي جمع الوزير عبد العاطي ورئيس البرلمان الإستوني، التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية الإستونية خلال السنوات الأخيرة، وأكد الجانبان على الرغبة المشتركة في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين. وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية البناء على الزخم القائم، والعمل على دفع التعاون في مختلف القطاعات، وخاصة في المجالات التجارية والاستثمارية. أشار الوزير إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها الاقتصاد المصري، والتي من شأنها أن تعزز التبادل التجاري وتدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين. وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية تكثيف التعاون البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات التشريعية، وتفعيل دور جمعيات الصداقة البرلمانية القائمة. هذا بالإضافة إلى تعزيز الحوار الثقافي والتعليمي بين البلدين، وتوسيع نطاق التبادل الأكاديمي وبناء القدرات، وخاصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية، وهي المجالات التي تشهد تطورات متسارعة في العالم. كما أكد الوزير على أهمية تنشيط التعاون السياحي، لما له من دور في تعزيز التفاهم الثقافي والتقارب بين الشعبين. وخلال اللقاء، استعرض الوزير عبد العاطي تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد والتهدئة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة. أكد الوزير على ضرورة تغليب الحكمة والعمل على نزع فتيل التوتر، وتجنيب المنطقة مزيد من التصعيد، لما في ذلك من مصلحة للجميع. كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من السودان ولبنان وليبيا، بالإضافة إلى ملف الأمن المائي المصري، وأهمية التعاون في هذا المجال. من جانبه، أعرب رئيس البرلمان الإستوني عن تقديره للدور المصري البناء في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل الأزمات المعقدة التي تشهدها المنطقة. وثمن رئيس البرلمان الإستوني الجهود المصرية المتواصلة لخفض التصعيد واحتواء التوتر، وسعيها الدؤوب لتعزيز السلم والأمن الدوليين، مؤكداً على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. الزيارة تعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات، والتعاون من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة من اللقاءات والاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الدول الصديقة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم





