مصر تنهي مديونيات شركات البترول الأجنبية وتعلن عن اكتشافات نفطية جديدة

تفاصيل نجاح وزارة البترول والثروة المعدنية في تصفير المديونيات المتراكمة للشركات الأجنبية، وأثر ذلك على جذب الاستثمارات وتحقيق اكتشافات نفطية جديدة في الصحراء الغربية لتعزيز أمن الطاقة.

شهد قطاع الطاقة في الدولة المصرية تحولاً استراتيجياً كبيراً في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاحها في إغلاق ملف المديونيات المتراكمة للشركات الأجنبية العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأوضح محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء مالي روتيني، بل كانت رحلة شاقة تطلبت جهوداً مكثفة لتصفير مديونيات بلغت قيمتها نحو 6.1 مليار دولار بحلول يونيو 2024. وأكد ناجي أن الالتزام المالي المنتظم هو الركيزة الأساسية لبناء جسور الثقة مع الشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن التعامل مع المستثمرين في هذا القطاع الحيوي لا يقوم على المجاملات، بل على الشفافية والوفاء بالالتزامات التعاقدية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية.

ولم تتوقف جهود الوزارة عند سداد الديون القديمة فحسب، بل امتدت لتشمل وضع نظام دقيق لسداد الفواتير الشهرية بانتظام، مما أرسل رسالة طمأنة قوية للمجتمع الاستثماري العالمي. وقد بدأت ثمار هذا النهج تظهر جلياً من خلال توقيع تعاقدات جديدة لتشغيل حفارات متطورة لفترات زمنية طويلة، وهو ما يعكس تزايد الثقة في قدرة مصر على إدارة ملف الطاقة بكفاءة.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الوزارة بدأت في دمج التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والاستكشاف، مما أدى إلى تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة دقة تحديد مواقع المكامن النفطية، وهو توجه استراتيجي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بأقل جهد وتكلفة ممكنة. وفيما يتعلق بالنتائج الملموسة على الأرض، كشفت الوزارة عن تحقيق اكتشاف نفطي جديد وواعد في منطقة الصحراء الغربية، حيث تُقدر الإنتاجية بنحو أكثر من 10 آلاف برميل يومياً من الزيت الخام والمتكثفات.

ويأتي هذا الاكتشاف في توقيت حيوي قبل حلول موسم الصيف لتعزيز الإنتاج المحلي. وأوضح ناجي أن استخدام التقنيات الحديثة ساهم في خفض تكلفة الاستخراج، كما مكن الدولة من إدخال هذا الاكتشاف إلى منظومة الإنتاج في فترة قياسية تتراوح بين شهر وشهرين فقط، مستفيدين من قرب منطقة الاكتشاف من التسهيلات الإنتاجية القائمة بالفعل في الصحراء الغربية، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق الواعدة في مصر حالياً.

وعلى صعيد الأمن القومي للطاقة، تسعى الحكومة المصرية جاهدة لزيادة الإنتاج المحلي لضمان تلبية كافة احتياجات السوق الداخلية، خاصة في قطاعي الكهرباء والصناعة، وذلك لتجنب اللجوء إلى سياسات تخفيف الأحمال التي قد تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين. وفي هذا الإطار، يتم العمل بالتوازي على تطوير البنية التحتية لاستقبال شحنات الغاز المستوردة من الخارج لضمان استقرار الإمدادات خلال موجات الحرارة المرتفعة.

وأكد المتحدث أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع بدقة ومتابعة لحظية كافة ملفات الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان مواجهة التحديات المناخية والزيادة في الطلب على الطاقة. وقد توجت هذه الجهود بإعلان الوزير كريم بدوي عن وصول المديونيات المتراكمة لشركاء الاستثمار إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، مما يفتح آفاقاً جديدة من التعاون المثمر لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الثروة المعدنية والبترول





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