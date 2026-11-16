مصر والمالديف تعززان التعاون لتمكين المرأة بمشاركة السيسي

المستشارة أمل عمار تلتقي نظيرتها المالديفية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في تمكين المرأة، مؤكدة الأولوية الوطنية للرئيس السيسي في هذا المجال.

التقت المستشارة أمل عمار ، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، اليوم الإثنين، بالسيدة مريم عذرا أحمد ، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والأسرة ب جمهورية المالديف ، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الذي استضافته القاهرة. جاء هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين المصري والمالديفي، مع التركيز بشكل أساسي على قضايا دعم المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة.

دعم الرئيس السيسي لجهود تمكين المرأة المصرية

أكدت المستشارة أمل عمار خلال اللقاء أن ما تحققه المرأة المصرية من مكتسبات ملموسة يعود بفضل الدعم الكبير والمساندة المستمرة من فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأشارت إلى أن الرئيس جعل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات أولوية وطنية، مما أسس لواقع جديد يحظى باحترام دولي واسع.

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واستعرضت رئيسة المجلس القومي للمرأة التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال، مشيرة إلى حرص المجلس الدائم على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الدول الشقيقة والصديقة. وتأتي هذه المبادرات استجابة للتوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى خلق بيئة مواتية للمرأة المصرية للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

التجربة المالديفية والإصلاحات التشريعية

من جانبها، استعرضت الوزيرة مريم عذرا أحمد جهود بلادها في دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار، بالإضافة إلى النهوض بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية. وأعربت الوزيرة المالديفية عن تطلعها الكبير للاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة، لا سيما في مجالات دعم المرأة والإصلاح التشريعي الذي يضمن حقوقها بشكل أفضل.

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وأوضحت مريم عذرا أحمد أن بلادها تعمل على تطوير استراتيجيات شاملة لتحسين ظروف حياة المرأة، مع التركيز على تمكينها من المشاركة الكاملة في الحياة العامة. وقد عبرت عن استعداد فريقها للعمل المشترك مع المجلس القومي للمرأة المصري لتبادل المعرفة وتوحيد الرؤى نحو مستقبل أفضل للنساء في المنطقة.

السياق الدولي لفعاليات المؤتمر بالقاهرة

جرت هذه المباحثات على هامش فعاليات المؤتمر الدولي المعنون "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا"، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2026. يُعد هذا الحدث منصة مهمة للدول لمناقشة السبل الكفيلة بتحقيق الاستقرار الأسري من خلال تمكين المرأة، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير بالقضايا الاجتماعية على المستوى الإقليمي والدولي.

وتسعى مصر من خلال استضافة مثل هذه المؤتمرات إلى تأكيد دورها الريادي في دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية، وتعزيز الشراكات الدولية التي تخدم مصالح التنمية المستدامة. كما يمثل اللقاء فرصة لتعزيز الروابط بين المؤسسات المعنية بالمرأة في البلدين، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مشاريع مشتركة.

آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين

تسهم هذه الاجتماعات في ترسيخ أواصر الصداقة بين مصر وجمهورية المالديف، مع التركيز على الجوانب العملية التي تخدم مصلحة المواطنين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات إلى إطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى تحسين وضع المرأة في كلا البلدين، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه الأسرة.

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يعكس هذا التعاون المتنامي الإرادة المشتركة للدولتين في تبني استراتيجيات فعالة لمكافحة العنف ضد المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتظل التجربة المصرية في هذا المجال نموذجاً يُحتذى به، مما يعزز من مكانة مصر كقطب إقليمي وداعي للنهوض بأوضاع النساء في العالم العربي والإسلامي.