مصر تعزز السياحة العلاجية بأفريقيا عبر بروتوكول مع منصة زوم أفريكا نيوز

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والمجلس الوطني للسياحة الصحية مع منصة زوم أفريكا نيوز للترويج لخدمات العلاج في مصر للقارة الأفريقية.

وقعت وزارة الصحة والسكان ال مصر ية، ممثلة في الدكتور خالد عبدالغفار، بروتوكولاً استراتيجياً جديداً مع شركة الحلم الأفريقية المالكة لمنصة زوم أفريكا نيوز الإعلامية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في قطاعي السياحة الصحية والعلاجية.

يأتي هذا التعاون في السابع من نوفمبر عام 2026، في إطار السعي الحثيث للدولة المصرية لربط الإمكانيات الطبية الهائلة التي تمتلكها باحتياجات السوق الأفريقي الملحة، حيث تم توقيع البروتوكول بحضور ممثلين عن المجلس الوطني للسياحة الصحية والمنصة الإعلامية متعددة اللغات.

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آليات التعاون الرقمي والإعلامي

حدد البروتوكول إطاراً دقيقاً للتعاون المؤسسي يركز على مجالات الإعلام والتسويق والتوعية العامة، بهدف الترويج للإمكانيات العلاجية والاستشفائية المتميزة التي تتمتع بها المستشفيات المصرية داخل الأسواق الأفريقية الواعدة.

وستستفيد المبادرة من القدرات الرقمية للمنصة التي تعمل باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، مما يسمح بالوصول الفعّال إلى الفئات المستهدفة التي تبحث عن خيارات علاجية متقدمة ومتاحة خارج حدودها الجغرافية.

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مبادرات الترويج والوعي الصحي

تشمل بنود الاتفاق تنفيذ حملات إعلامية ورقمية مكثفة داخل الدول الأفريقية، للترويج لمفهوم السياحة الصحية المصرية والتعريف بالمنصة الوطنية للسياحة الصحية المعروفة بـ TOUR 4 CURE، والتي تهدف إلى تسهيل وصول المرضى.

سيتم أيضاً تسليط الضوء المستمر على المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة رسمياً، والإلمام ببرامج العلاج المتطورة وإعادة التأهيل الطبي، إلى جانب خدمات الحجز الإلكتروني المتكاملة والاستشارات الطبية عن بُعد التي توفرها المؤسسات الصحية المصرية.

الأنشطة المشتركة والمعارض الطبية

اتفق الطرفان على تنظيم ملتقيات وندوات مشتركة داخل الأراضي المصرية وفي مختلف الدول الأفريقية، بما يضمن تبادل الخبرات المعرفية، بالإضافة إلى المشاركة الفعّالة في المعارض الطبية والاستشفائية الإقليمية والدورية.

كما تشمل الخطة تنظيم رحلات تعريفية متخصصة لوكلاء السياحة الصحية والإعلاميين الأفارقة، لتمكينهم من الاطلاع المباشر على الإمكانات الطبية المصرية وتسهيل عمليات الإحالة الطبية عبر القنوات الرسمية.

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مؤسسات ومبادرات جديدة

تم الاتفاق على إطلاق مبادرات استراتيجية طويلة الأجل، أبرزها إنشاء المركز الإعلامي الأفريقي للسياحة الصحية، وإطلاق حملة سنوية تحت شعار "مصر.. وجهة السياحة الصحية لأفريقيا" لتعزيز الهوية المصرية في هذا القطاع.

سيعمل الجانبان أيضاً على إنتاج أفلام وثائقية وتقارير متخصصة دقيقة، وإطلاق نشرة إخبارية شهرية موجهة للحكومات والسفارات والمؤسسات الصحية الأفريقية، بالإضافة إلى إعداد خريطة تفاعلية لاحتياجات القطاع الصحي وربطها بالخدمات المتاحة.

رؤية السعي نحو التميز الإقليمي

تستكمل الخطة بإطلاق جائزة سنوية للتميز في التعاون المصري الأفريقي في مجال السياحة الصحية، كمكافأة تحفيزية للشركات والمؤسسات التي تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاقه.

أعربت السيدة سالي عاطف، رئيسة مجلسي الإدارة والتحرير في المنصة، عن اعتزازها بتوقيع هذا البروتوكول برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، مؤكدة أنه يمثل خطوة استراتيجية لربط الإمكانات الطبية الهائلة التي تمتلكها مصر بالاحتياجات العلاجية الملحة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.