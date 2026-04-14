مصر ومؤسسة التمويل الدولية: شراكة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص

في واشنطن، التقى وزير الخارجية المصري بمدير مؤسسة التمويل الدولية، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي، ودعم القطاع الخاص في مصر والدول الأفريقية. اللقاء تناول أيضًا الإصلاحات الاقتصادية المصرية وتأثير التحديات العالمية.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية و التعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، اليوم الثلاثاء، مختار ديوب، المدير التنفيذي ل مؤسسة التمويل الدولية ، وذلك على هامش زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين. حضر اللقاء الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون ال اقتصاد ية، والدكتور محمد فريد صالح، والدكتور أحمد رستم.

أعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مؤسسة التمويل الدولية في دعم وتمكين القطاع الخاص في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والتعدين ومشروعات البنية التحتية والرعاية الصحية. استعرض الوزير نتائج جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تطبيق وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا التزام مصر بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

أشاد الوزير بمساهمة المؤسسة في دعم برنامج الطروحات، معربًا عن التطلع إلى تعزيز التعاون القائم وزيادة حجم استثمارات المؤسسة خلال المرحلة الراهنة، بما يسهم في تحفيز تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. كما نوه وزير الخارجية إلى الدور المتنامي للقطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات تنموية بعدد من الدول الإفريقية، خاصة في مجالات البنية التحتية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم جهود التنمية في الدول الإفريقية، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

تطرق اللقاء إلى تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر صرف مرن، مما ساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية. من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء أولوية دعم وتمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، وما أسهمت به تلك الجهود في زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

استعرض الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجهود الوطنية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وميكنة الخدمات وتطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، بما يعزز جاذبية السوق المصري وثقة المستثمرين. كما أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام ويرفع من كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية.

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مؤكدًا الالتزام بمواصلة دعم جهود التنمية الوطنية من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية للقطاع الخاص المصري، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الأسواق الواعدة في المنطقة. أضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع مجالات التعاون لتشمل مشروعات جديدة في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز فرص الاستثمار في السوق المصرية، خاصة أن التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص أسهم في تنفيذ مشروعات مبتكرة تعزز النمو الاقتصادي وتدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

تناول اللقاء أهمية تعزيز التمويل الإنمائي وتوسيع دور البنك الدولي في دعم الاقتصادات النامية، بما في ذلك الاقتصاد المصري. وتم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.





