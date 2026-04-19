مصر تعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الأمم المتحدة

المستشار أحمد سعيد خليل يلتقي بوفد من الأمم المتحدة لبحث سبل تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية ودعم بناء السلام، مؤكداً على التزام مصر بالمعايير الدولية ودورها المحوري في التصدي للجرائم العابرة للحدود.

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، على الأهمية القصوى التي توليها مصر لتعزيز منظومتها المتكاملة ل مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، ملتزمةً بأعلى المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي. وتأتي هذه الجهود استجابةً للتحديات المتزايدة التي تفرضها التدفقات المالية غير المشروعة على استقرار النظام المالي والاقتصادي.

جاء ذلك في سياق استقبال خليل لوفد رفيع المستوى من مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام، بقيادة إليزابيث سبيهار، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الوحدة بالقاهرة. ويعكس هذا اللقاء سعيًا مشتركًا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى حفظ وبناء السلام. وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على الدور الحيوي الذي تلعبه الدولة المصرية في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وذلك من خلال عضويتها الفعالة في المنظمات والشبكات المتخصصة في منع ومكافحة الجرائم. وأكد على التزام وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتوسيع نطاق شراكاتها مع منظمة الأمم المتحدة وإداراتها وهيئاتها المختلفة، إيمانًا راسخًا بأن العمل المشترك هو الركيزة الأساسية للتصدي للجرائم العابرة للحدود. كما ثمن الدور الجوهري الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة لدعم وبناء السلام على كافة المستويات، من خلال دعمه لجهود بناء السلام وترسيخ الاستقرار في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مساهمته في تطوير نظم العدالة الجنائية. تأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام مشترك بتعزيز أطر التعاون في مجال حفظ السلام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقوية قنوات التواصل والتنسيق بين الطرفين، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية التي تستدعي تكثيف الجهود الدولية لمكافحة هذه الجرائم. تركزت المباحثات على محاور رئيسية تتضمن التأكيد على الروابط المتشعبة بين الجرائم المنظمة، والفساد، وغسل الأموال. كما تم تسليط الضوء على أهمية بناء القدرات ورفع مستوى الوعي لدى الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، مع إيلاء اهتمام خاص لتشجيع مشاركة المرأة في منظومة المكافحة. خلال اللقاء، تم عرض فيلم وثائقي أعدته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يستعرض دورها واختصاصاتها وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته. كما تضمن الفيلم لمحة عن الدور المحوري للوحدة في مجال التدريب وبناء القدرات، إلى جانب نماذج من التعاون الإقليمي والدولي وأبرز الإنجازات المتحققة. واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات وتكثيف الجهود، بهدف دعم الأطر المؤسسية ذات الصلة، والمساهمة في المسيرة العالمية للتصدي للجرائم المالية عبر التعاون والتنسيق على كافة المستويات. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق بيئة أكثر أمنًا واستقرارًا على الصعيدين الإقليمي والدولي. في سياق متصل، عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسات استماع لمناقشة عدد من مشروعات القوانين





