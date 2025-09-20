مصر وإيطاليا تعززان التعاون الزراعي: لقاء وزيري الزراعة على هامش قمة العشرين

التقى وزيرا الزراعة المصري والإيطالي على هامش اجتماع مجموعة العشرين، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الزراعي، مع التركيز على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في التعاونيات الزراعية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة.

التقى الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ال مصر ي، مع معالي 'فرانشيسكو لولوبريجيدا'، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، في ختام مشاركتهما في اجتماع مجموعة عمل وزراء الزراعة ل مجموعة العشرين (G20)، الذي عقد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا. يعكس هذا اللقاء التزام البلدين بتعزيز الروابط الثنائية وتوسيع نطاق التعاون في القطاع الزراعي، الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وقد استعرض الجانبان مجالات التعاون القائمة بين البلدين، مع التركيز على أهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد مصري رفيع المستوى، يضم وزراء الزراعة، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى إيطاليا. هدفت هذه الزيارة إلى الاطلاع على التجربة الإيطالية الرائدة في مجال التعاونيات الزراعية، ودراسة سبل الاستفادة منها في مصر، بما يخدم صغار المزارعين ويعزز قدراتهم الإنتاجية. كما أشاد الجانبان بالشراكة المثمرة مع معهد سيام باري (CIHEAM Bari)، الذي يمثل منارة للتعاون العلمي والبحثي في المجال الزراعي، ويسهم في بناء قدرات الكوادر المصرية من خلال برامج تدريب متخصصة، مما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية بين البلدين. هذه الشراكة تعكس التزام البلدين بتطوير القطاع الزراعي من خلال تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الزراعة المستدامة.\من جانبه، أكد الدكتور فاروق على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا، مشيراً إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة المستدامة والبحث العلمي الزراعي. وأشار إلى أهمية تفعيل التعاون في مجال التعاونيات الزراعية، بما يخدم مصالح صغار المزارعين، ويدعم التنمية الريفية، ويعزز من كفاءة الإنتاج الزراعي. كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى، مثل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وإدارة الموارد المائية بكفاءة، وتنمية سلاسل القيمة الغذائية. وشدد على أهمية تبادل الخبرات في مجال مكافحة التصحر والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي في ظل التحديات البيئية المتزايدة. وأكد على حرص مصر على الاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجال الزراعة الإيكولوجية، والتقنيات الزراعية الذكية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.\من ناحيته، أشاد الوزير الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، بالجهود المصرية المبذولة في تطوير القطاع الزراعي، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر. وأكد على أن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً لإيطاليا في منطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. كما أعرب عن استعداد إيطاليا لتقديم الدعم الفني والمالي لمصر في إطار المشروعات الزراعية المشتركة، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الزراعة. وأكد على أهمية تبادل الخبرات في مجال إدارة المخاطر الزراعية، والتأمين الزراعي، وحماية الإنتاج الزراعي من الآفات والأمراض. وتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى، مثل الزراعة العضوية، وتنمية الثروة الحيوانية، وتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الإيطالية والأوروبية. وخلص اللقاء إلى الاتفاق على مواصلة الحوار والتنسيق بين البلدين، وتوقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مختلف مجالات القطاع الزراعي، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والإيطالي





الزراعة مصر إيطاليا الأمن الغذائي التعاون الزراعي مجموعة العشرين التنمية المستدامة التعاونيات الزراعية

