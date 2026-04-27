مصر واليابان تعززان التعاون في مجال التعليم وتوقيع اتفاقية لتعليم الثقافة المالية

وزير التربية والتعليم يستقبل رئيس جامعة هيروشيما لبحث الاستعدادات لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن برنامج 'الثقافة المالية' لطلاب المرحلة الثانوية، وتطوير التعاون في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات بين البلدين.

استقبل وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، رئيس جامعة هيروشيما اليابان ية، ميتسو أوتشي، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بالقاهرة. جاء هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر و اليابان في مجال ال تعليم ، وتحديدًا في تطوير المناهج الدراسية وإعداد الطلاب لمواكبة تحديات العصر الرقمي والاقتصادي المتغير.

تركزت المناقشات حول الاستعدادات النهائية لتوقيع مذكرة تفاهم هامة بين الجانبين غدًا، والتي تهدف إلى إطلاق برنامج شامل لتعليم 'الثقافة المالية' لطلاب المرحلة الثانوية في مصر. هذا البرنامج، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة 'سبريكس' اليابانية، يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء جيل واعٍ بأهمية الادخار والاستثمار وريادة الأعمال، وقادر على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة.

أكد الدكتور عبد اللطيف على حرص الدولة المصرية على الاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن نشر الثقافة المالية بين الطلاب يمثل استثمارًا في مستقبلهم ومستقبل البلاد. وأوضح أن هذا البرنامج سيسهم في تعزيز الوعي الاقتصادي لدى الطلاب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. كما استعرض الوزير التعاون الناجح بين مصر واليابان في مجال تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصة 'كيريو'، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا من طلاب الصف الأول الثانوي.

وأشار إلى أن منح الطلاب الذين اجتازوا اختبار 'توفاس' شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما كان له أثر إيجابي كبير في تحفيزهم وتطوير مهاراتهم في مجال التكنولوجيا. وأضاف الدكتور عبد اللطيف أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتدريب وتطوير الكوادر التعليمية، وتسعى إلى تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في هذا المجال، بهدف تحقيق نقلة نوعية في جودة التعليم في مصر. من جانبه، أعرب رئيس جامعة هيروشيما عن سعادته بزيارة مصر، وأشاد بالتقدم الذي تشهده مصر في مجال التعليم.

وأكد على حرص الجامعة على مواصلة دعم أوجه التعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، خاصة بعد النجاح الذي حققته مبادرة تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أهمية مواصلة التبادل الطلابي بين البلدين، وإتاحة الفرصة للطلاب المصريين لاكتساب خبرات دولية في الجامعات اليابانية. كما تناول اللقاء بحث آليات تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للمعلمين المصريين في اليابان، بهدف تطوير مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

اتفق الجانبان على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين مصر واليابان في مجال التعليم، بما يدعم رؤية الدولة المصرية نحو بناء جيل مؤهل وقادر على المنافسة في سوق العمل العالمي. وأكدوا على أن الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي، وأنها ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء نظام تعليمي عالمي المستوى، قادر على إعداد جيل المستقبل لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين





التعليم مصر اليابان الثقافة المالية البرمجة الذكاء الاصطناعي جامعة هيروشيما وزارة التربية والتعليم

