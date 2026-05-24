مصر تحلم بحكومة يمنية موحدة تحترم القانون الدولي والامتناع عن التدخل

د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى بالرئيس اليمني شائع محسن الزنداني، حيث أكد حرص مصر على دعم مسارات التعاون الثنائي مع اليمن خلال الفترة القادمة، وذلك لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين. كما دعا إلى إيجاد حلول للتحديات الإقليمية، تحت مظلة احترام القانون الدولي والامتناع عن التدخل في شئون الداخلية الدول الأخرى.

د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى في اليوم بالحكومة اليمنية ووفد المرافق له، حيث أبرز زيارته الحالية للقاهرة. خلال اللقاء، عبر رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه وتبنيه للعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

كما أكد حرص مصر على دعم مسارات التعاون الثنائي مع الجانب اليمني خلال الفترة القادمة، وذلك لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين. وقال: "لدينا ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة اليمنية، وهي دعم مصر للحكومة الشرعية، وحرصنا الكامل على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ودعم اليمن في كل المحافل الدولية.

" كما تطرق رئيس الوزراء أيضًا إلى أهمية التكامل والتنسيق بين البلدين، في ضوء التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة. الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس مجلس الوزراء اليمني، أعرب عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، ومبنى العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين. كما أكد على عمق الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين، وخاصة في ظل انتمائهما لمنطقة البحر الأحمر.

وأوضح أن الحلول العسكرية لن تجلب إلا الدمار، ويجب العمل على بناء العلاقات على أساس احترام القانون الدولي والامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى. كما تطرق إلى أهمية بناء علاقات ود في المنطقة على أسس تكافلية وتعاون متبادل، مع التركيز على التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات بين كلا البلدين. وزير الخارجية اليمني، د. شائع محسن الزنداني، أشار إلى عمق الروابط والمصالح المشتركة مع مصر، وخاصة في ظل انتمائهما لمنطقة البحر الأحمر.

كما تطرق إلى اهتمام الحكومة اليمنية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتحقيق التنمية في مختلف المجالات منطقهيا ووطنيا، مع التركيز على القطاع الخاص، خاصة الدعم الفني والتجاري. انتهى





