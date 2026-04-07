مصر تدين اقتحام الأقصى وتؤكد رفضها لأي تغيير في الوضع القائم

أدانت مصر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، مؤكدة على رفضها لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس الشرقية، ومشددة على ضرورة احترام حرية العبادة وحقوق المسلمين في الوصول إلى المسجد الأقصى.

أدانت جمهورية مصر العربية بشدة اقتحام وزير الأمن القومي ال إسرائيل ي للمسجد الأقصى المبارك، معتبرةً إياه تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا مرفوضًا يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني، وتقويضًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية. وأعربت مصر عن رفضها القاطع لمثل هذه الممارسات التي تمس بحرمة المقدسات الإسلامية في القدس .

وشددت مصر على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأي محاولات لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع القائم تعتبر باطلة وغير مقبولة على الإطلاق. وأكدت مصر مجددًا عدم وجود سيادة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مؤكدة على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.\كما أعربت مصر عن بالغ قلقها واستيائها إزاء استمرار القيود المفروضة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى تقييد حرية العبادة، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وتؤجج مشاعر التوتر والغضب، وتهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشارت مصر إلى أهمية رفع هذه القيود فورًا وضمان حرية الوصول إلى المسجد الأقصى لجميع المسلمين، مع الحفاظ على قدسية المكان واحترام حقوق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان. وأكدت مصر على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير الوضع القائم أو المساس بهوية المدينة المقدسة.\وشددت جمهورية مصر العربية على ضرورة احترام الدور التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في القدس، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وتنظيم الدخول إليه، بما يحفظ قدسيته ويصون الوضع القائم. وأكدت مصر على أهمية الحفاظ على هذا الوضع القائم، ورفض أي محاولات لتغييره أو المساس به. ودعت مصر جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والعمل على تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت مصر على استمرار دعمها للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وتطلعها إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة





