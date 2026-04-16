مصر تؤكد على تعزيز التعاون في البنية التحتية مع البنك الدولي

وزير الخارجية المصري يلتقي نائبة رئيس البنك الدولي لمناقشة سبل تعزيز التعاون في قطاعات البنية التحتية الحيوية، مع التركيز على الطاقة والطرق والمدن الجديدة، واستعراض الإنجازات المصرية في هذا المجال والدور الإفريقي.

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي ال مصر يين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، يوم الخميس الموافق السادس عشر من أبريل، بالسيدة فاليري ليفكوف، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون البنية التحتية. جاء هذا اللقاء على هامش مشاركة الوزير ال مصر ي في اجتماعات الربيع التي يعقدها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقد حضر الاجتماع أيضاً الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية للقضايا المطروحة. خلال المباحثات، استعرض الوزير عبد العاطي الجوانب المختلفة للتعاون القائم بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات البنية التحتية. وأعرب عن تطلع مصر إلى تعميق هذا التعاون وزيادته في عدد من القطاعات التي تعد ذات أولوية قصوى للدولة، ومن أبرز هذه القطاعات الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير شبكات الطرق، وإنشاء المدن الجديدة، بالإضافة إلى قطاع التعدين والمعادن الحرجة. وأشار وزير الخارجية إلى الطفرة الهائلة التي شهدتها مصر في مجال تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي، حيث تم تنفيذ مشروعات قومية ضخمة شملت تطوير الطرق، وتحديث الموانئ، وتعزيز الربط الإقليمي، بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي. وأكد الوزير أن هذه الإنجازات لم تمر دون أثر، بل ساهمت بشكل إيجابي وملحوظ في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مما يعزز مناخ الاستثمار في مصر. ولم يقتصر الحديث على الشأن المصري المحلي، بل تطرق الوزير عبد العاطي إلى الدور المتزايد والمحوري الذي تلعبه مصر حالياً في تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف الدول الإفريقية. وقد ركز هذا الدور بشكل خاص على قطاعات البنية التحتية، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وذلك في إطار مساعي مصر لنقل خبراتها المكتسبة إلى الدول الشقيقة في القارة السمراء. وأكد الوزير في هذا السياق على انفتاح مصر الكامل لتعزيز التعاون الثلاثي مع شركائها في القارة، ومع مؤسسات التمويل الدولية المتعددة. الهدف من هذا التعاون هو دعم الجهود التنموية المبذولة في الدول الإفريقية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات التنموية المتزايدة. من جانبه، شدد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، على أن تطوير البنية التحتية يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ولتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضح أن الدولة المصرية ماضية قدماً في تنفيذ مشروعات ضخمة ومتنوعة تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع دور القطاع الخاص ليكون محركاً رئيسياً للتنمية. بدوره، أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات الموجهة نحو البنية التحتية تقع في قلب خطط التنمية الاستراتيجية للدولة. واعتبر هذه الاستثمارات ركيزة أساسية لا غنى عنها لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، ولتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة للدولة. من جانبها، أشادت السيدة فاليري ليفكوف، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي، بالجهود الجبارة التي بذلتها مصر خلال السنوات الأخيرة في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية. وأثنت بشكل خاص على التطور الملحوظ الذي شهدته مصر في قطاعات النقل، والطاقة، والتحول الرقمي. وأكدت أن هذه الإنجازات قد أسهمت بشكل كبير في تحسين بيئة الاستثمار، ورفعت من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وفي ختام تصريحاتها، أكدت نائبة رئيس البنك الدولي على تطلع البنك الدولي إلى مواصلة وتعزيز أواصر التعاون مع مصر، وذلك لدعم تحقيق أولوياتها التنموية في المرحلة القادمة، وضمان استمرارية المسار التنموي الناجح الذي تسير فيه البلاد





