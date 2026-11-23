توقيع ميثاق وطني مع البنك الدولي لتوسيع التأمين الصحي الشامل لـ18.5 مليون مواطن إضافي في 6 محافظات جديدة بحلول عام 2030 باستثمار يتجاوز 178 مليار جنيه.

وقّع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، اليوم، الميثاق الوطني لتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، بالتعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي. يهدف هذا الاتفاق الاستراتيجي إلى الإسراع في التوسع الجغرافي للمنظومة الوطنية، وضمان دخول محافظات المرحلة الثانية حيز التطبيق بشكل فعلي، مما يعزز الحماية المالية للمواطنين ويزيد من مظلة التغطية الصحية الشاملة. تسعى الدولة المصرية من خلال هذه الخطوة الجريئة إلى تحقيق أهدافها الطموحة في إصلاح القطاع الصحي بحلول عام 2030.

التفاصيل الرئيسية وأطراف التوقيع

وقع على الميثاق كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي. حضر مراسم التوقيع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة آنا بيردي، مديرة العمليات بمجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين. يأتي هذا التوقيع تأكيدًا على التنسيق الحكومي العالي المستوى لدفع عجلة التنمية الصحية.

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل أولوية رئيسية للدولة المصرية. وأشار إلى أن هذا المشروع يُعد من أهم مشروعات الإصلاح الصحي والاجتماعي، حيث يستهدف ضمان حصول المواطنين على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة جميع المتطلبات اللازمة، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الصحية، وتعزيز جاهزية المنشآت، وتوفير الكوادر البشرية والتمويل المستدام لتحقيق المستهدفات بحلول عام 2030.

آلية التنفيذ والأهداف المحددة

يشمل الميثاق توسيع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ليشمل ست محافظات إضافية، وهي دمياط، وكفر الشيخ، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية. يستهدف هذا التوسع مد مظلة التأمين إلى نحو 18.5 مليون مواطن إضافي، ليصل إجمالي المستفيدين المستهدفين في المرحلتين الأولى والثانية إلى نحو 23.5 مليون مواطن بحلول عام 2030. يهدف ذلك إلى ضمان العدالة في إتاحة الخدمات الصحية لجميع الفئات المستهدفة في هذه المناطق.

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يركز الميثاق أيضًا على تطوير ورفع كفاءة 935 منشأة صحية، منها 827 منشأة للرعاية الصحية الأولية و108 مستشفيات ووحدات للرعاية الحرجة. تسعى هذه الجهود إلى ضمان جاهزية المنشآت لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل وفقًا لمعايير الاعتماد القومية، مما يرفع من جودة الرعاية المقدمة للمستفيدين. كما يتضمن الميثاق تحديد مستهدفات واضحة لجاهزية المنشآت وتسجيل المستفيدين وضمان جودة الخدمات.

التمويل والاستدامة الاقتصادية للقطاع

أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية ضمان الاستدامة المالية لجهود تطوير القطاع الصحي، من خلال تعزيز كفاءة تخصيص الموارد والإنفاق العام. وأشار إلى ضرورة تحديث آليات التمويل التي تدعم التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لاشتراكات الفئات الأولى بالرعاية. كما حث على تحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاع الصحي لتحقيق التوازن بين فاعلية الإنفاق وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية.

يوفر الميثاق احتياجات تمويلية تُقدر بنحو 178 مليار جنيه حتى عام 2030، موزعة بين قطاعين رئيسيين. يستحوذ القطاع العام على الجزء الأكبر منه، بـنحو 163 مليار جنيه، بينما يسهم القطاع الخاص بـ15 مليار جنيه لتغطية الاستثمارات الإنشائية والتشغيلية اللازمة للتوسع في المنظومة. يهدف هذا التوزيع إلى ضمان استمرارية المشروع وقدرته على تغطية التكاليف التشغيلية والتوسعية بشكل مستدام.

الآثار المجتمعية ومؤشرات الأداء المستقبلية

يستهدف الميثاق خفض نسبة الإنفاق المباشر من مساهمات المواطنين على الخدمات الصحية إلى أقل من 28% من إجمالي الإنفاق الصحي بالمحافظات المستهدفة. يسعى هذا الهدف إلى تعزيز الحماية المالية للأسر من الأعباء الصحية، مما يقلل من الفقر الصحي ويزيد من القدرة الشرائية للأسر المصرية. كما يستهدف رفع نسبة الإنتاج المحلي من الأدوية الأساسية والمنتجات الصحية إلى أكثر من 75% من حيث القيمة، وأكبر من 90% من حيث حجم الإنتاج.

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تؤكد الحكومة المصرية التزامها بتفعيل إطار متكامل للمتابعة والتقييم والمساءلة، بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية. سيضم هذا الإطار مشاركة مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية، من خلال مؤشرات أداء واضحة وجداول زمنية محددة لمتابعة معدلات التقدم. يأتي هذا الميثاق تأكيدًا على التزام الدولة باستكمال بناء منظومة تأمين صحي شامل ومستدام، تضمن الحماية الصحية والمالية لجميع المواطنين وصولًا إلى عام 2030.