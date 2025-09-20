مصر ترحب بإعلان البرتغال الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتدعو لسلام دائم

رحبت مصر بإعلان البرتغال عن اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدةً على أهمية حل الدولتين وضرورة تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. كما دعت إلى إنهاء الغطرسة الإسرائيلية والتهجير القسري.

رحبتا مصر بالإعلان عن اعتزام البرتغال الاعتراف بالدولة ال فلسطين ية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جاء هذا الترحيب في بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت، حيث اعتبرت مصر هذه الخطوة بمثابة خطوة تاريخية تعكس الدعم الدولي المتزايد لحقوق الشعب ال فلسطين ي في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة متصلة الأراضي على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية .

أكدت مصر على أن هذا الدعم الدولي المتسارع يبرهن على عدالة القضية الفلسطينية والحرص الدولي المتزايد على رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والتمتع بأبسط حقوقه الإنسانية. وجددت مصر تأكيدها على أنه لا بديل عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا من خلال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة، وفقًا للمقررات الدولية. وحثت مصر الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية على اتخاذ هذه الخطوة دعماً للعدالة الإنسانية.\شددت مصر على أن استمرار الغطرسة الإسرائيلية، والاستخدام المفرط للقوة، ومواصلة مساعي فرض الأمر الواقع والهيمنة لتقويض حل الدولتين، من خلال سياسات التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي والتهجير القسري، لن يسهم إلا في تأجيج مشاعر الكراهية والعداء، ونشر التطرف والعنف في المنطقة. وأكدت مصر مجدداً رفضها القاطع للتهجير القسري تحت أي مسمى أو ذريعة، مشددة على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن المستدامين في المنطقة يكمن في إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. يأتي هذا الموقف المصري في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية البرتغالية يوم الجمعة أن بلادها ستعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية يوم الأحد، قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن تتخذ نحو 10 دول أخرى الخطوة نفسها. وكانت لشبونة قد أعلنت في يوليو الماضي أنها تخطط للقيام بهذه الخطوة نظرًا للتطورات المقلقة للغاية في النزاع، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بضم الأراضي الفلسطينية.\في سياق متصل، سلطت مصر الضوء على أهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدةً على ضرورة التزام المجتمع الدولي بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما دعت إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام، مثل بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي والتهجير القسري. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد العنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ويشير هذا الموقف المصري الثابت إلى التزامها الراسخ بدعم القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. يذكر أن مصر لعبت دوراً هاماً في الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مر السنين، وسعت إلى تهدئة التوترات وفتح قنوات للحوار. كما أكدت مصر على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف، ورفض أي محاولات لتغييره





مصر فلسطين البرتغال الاعتراف الدولة الفلسطينية السلام الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القدس الشرقية

