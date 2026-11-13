مصر تتصدر الدول العربية والإفريقية في أولمبياد الشباب داكار 2026 بـ12 ميدالية

حقق البطل المصري زين هشام وثلاث ذهبيات سباحة بينما ساهمت ميداليات الكونغ فو والجودو في تتويج مصر بالمركز الرابع عالمياً في أولمبياد الشباب 2026.

حققت البعثة الرياضية ال مصر ية إنجازاً تاريخياً في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 ، التي استضافتها السنغال خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر، من خلال حصد 12 ميدالية متنوعة لترتفع بذلك إلى المركز الرابع في الترتيب العام بين كافة الدول المشاركة عالمياً. وبهذا الإنجاز، صارت مصر أول دولة عربية وإفريقية تفوز بـ6 ميداليات ذهبية في نسخة واحدة من الدورة، محققةً أفضل مركز تاريخي لدولة عربية وإفريقية في جداول ميداليات المحفل الأولمبي العالمي، متفوقةً بذلك على الدولة المستضيفة التي شاركت بجميع الألعاب الرياضية.

تفاصيل الميداليات الذهبية والإنجازات الفردية

تصدر البطل زين هشام، لاعب المنتخب المصري للسباحة، المشهد الرياضي بحصوله على ثلاث ميداليات ذهبية، حيث حصد الذهب في سباقات 50 و100 و200 متر فراشة، ليثبت تفوقاً سباحياً لافتاً في المنافسات التي أقيمت على أرض السنغال. وفي لعبة الكونغ فو، أضافت اللاعبة سندس سنبل ذهبية تاريخية إلى رصيد البعثة، لتصبح بذلك صاحبة أول ميدالية أولمبية للشباب لمصر في هذه اللعبة الرياضية المتفرعة، مما عزز مكانة مصر الرياضية في الرياضات القتالية والتقنيات العالية.

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كما حقق البطل يوسف حسن فوزاً ملموساً بحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو ضمن فئة وزن تحت 48 كيلو جرام، مما يمثل إنجازاً كبيراً في رياضة الدفاع عن النفس. وعلى جبهات أخرى، حصدت سارة عمرو حسني، لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش، المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما نجحت منة الله إبراهيم، لاعبة المنتخب المصري للملاكمة، في انتزاع الميدالية البرونزية، كما حصل البطل علي الرملي على برونزية الجودو في وزن 81 كيلو جرام، مما يعكس التوازن في الأداء عبر الرياضات المختلفة.

دور ألعاب القوى والأجهزة الفنية في النجاح

قدمت ألعاب القوى إسهاماً بارزاً في رصيد الميداليات المصرية بحصول البعثة على 4 ميداليات في هذا القطاع الرياضي الحيوي، حيث حصد يحيى خالد صوابي المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص، ليثبت هيمنته على هذا الحدث. كما حصد أحمد محمد زكي المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الوثب العالي، فيما انتزعت اللاعبة آلاء تامر المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة، مما أضفى ثراءً تنوعياً على الإنجاز المصري.

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وأتمّ محمد إسماعيل الجولة الميدالية بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات إلقاء المطرقة، مشكلاً مع زملائه فريقاً قوياً دفع بالعربية والإفريقية للأمام. وجاء هذا الإنجاز رغم التحديات والقيود التي واجهت المشاركة المصرية، حيث خاضت مصر المنافسات ببعثة تضم 44 لاعبا ولاعبة في 18 لعبة رياضية، وسط غياب بعض الألعاب التي اعتادت مصر المنافسة بقوة فيها، وهو ما فرض حسابات جديدة على طريق المنافسة وحصد الميداليات.

موقف اللجنة الأولمبية والدعم السياسي

أشاد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، بالبعثة، مثنياً على الروح والأداء الذي ظهر عليه اللاعبون في الأراضي السنغالية، وسماع النشيد المصري مرتفعا على أرض البطولة. وأكد إدريس أن ما تحقق من نتائج يعكس حجم العمل والتحضير الجيد قبل خوض المنافسات، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تمثيل الرياضة المصرية بصورة مشرفة بما يعكس المكانة المتصاعدة لها على الساحة الأفريقية والدولية.

وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية عن ثقته في قدرة الأبطال المصريين على مواصلة التألق وحصد المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً استمرار دعم اللجنة الأولمبية للاتحادات الرياضية واللاعبين من أجل رفع اسم مصر عالياً. كما وجه الشكر إلى القيادة السياسية، والدعم اللامحدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على الاهتمام الكبير بالرياضة المصرية وتوفير كافة سبل الدعم للأبطال الرياضيين.

التركيبة التاريخية للميداليات المصرية

ترأس محمد مطيع، السكرتير العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للجودو، البعثة المصرية التي شاركت في 25 رياضة بإجمالي 136 لاعبا ولاعبة، مما يعكس الشفافية في التمثيل والتنظيم الإداري العالي. وبنتائج دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، ارتفع رصيد مصر عبر تاريخ مشاركاتها إلى 38 ميدالية متنوعة، تشمل 13 ميدالية ذهبية، و6 ميدالية فضية، و19 ميدالية برونزية، مما يوضح مسار الصعود التدريجي والمستمر.

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في النسخة الأولى التي أقيمت في سنغافورة عام 2010، حصدت مصر 6 ميداليات متنوعة، وفي النسخة الثانية التي أقيمت في نانجينغ عام 2014، حصدت 8 ميداليات متنوعة. وفي النسخة الثالثة التي أقيمت في الأرجنتين بمدينة بوينس آيرس عام 2018، حصد الفراعنة 12 ميدالية متنوعة، لتتكرر نفس النتيجة في النسخة الرابعة في داكار 2026، مما يؤكد استمرار الأداء المتميز والمكانة الرائدة لمصر في المحافل الدولية للشباب.