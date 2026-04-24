مصر والبحرين وألمانيا تبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

ناقش وزير الخارجية المصري مع نظيريه البحريني والألماني آخر المستجدات الإقليمية، بما في ذلك مفاوضات إيران والولايات المتحدة، والوضع في لبنان، وجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة. وتأكيد على أهمية الدور الأوروبي في دعم جهود التهدئة.

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وال مصر يين بالخارج، اتصالاً هاتفياً هاماً مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، اليوم، تناول خلاله آخر المستجدات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقد تركز الحوار بين الوزيرين على الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة، مع التركيز بشكل خاص على التحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي، وسبل تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي لمواجهة هذه التحديات. كما استعرض الوزيران آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وجهود تحقيق السلام العادل والشامل، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشرقية.

وفي سياق متصل، تطرق النقاش إلى التطورات الخاصة باستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الوزيران على الأهمية القصوى للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام، يسهم في احتواء التوتر الراهن، ويضع الأساس لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن مصر تدعم بشكل كامل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، وتؤمن بأن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لحل الخلافات.

كما جدد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل والمطلق مع البحرين ودول الخليج الشقيقة، في مواجهة أي تهديدات أو تحديات تستهدف أمنها واستقرارها، مؤكداً على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي. وأعرب عن تقديره العميق للدور الذي تلعبه البحرين في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. من جهة أخرى، تلقى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من السيد يوهان فادفول، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث تم خلال الاتصال مراجعة شاملة للموقف الراهن إزاء التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.

وتم التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، ودعم المسار التفاوضي، بما يسهم في خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية الدور الأوروبي الفعال في دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد، وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني. كما ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات التنمية الاقتصادية، والطاقة المتجددة، والتعليم.

وأعرب الوزير فادفول عن تقديره العميق للدور الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وجهودها الدبلوماسية الرامية إلى حل النزاعات بالطرق السلمية. وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أكد وزير الخارجية المصري على استمرار التحركات المصرية لتوفير الدعم السياسي والإنساني للشعب اللبناني، ودعا إلى وقف الخروقات الإسرائيلية ودعم التهدئة في لبنان. كما أشار إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي حول معاناة لبنان من حزب الله، واعتبر ذلك تأكيداً على أهمية معالجة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه لبنان





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر البحرين ألمانيا الشرق الأوسط الخارجية إيران الولايات المتحدة لبنان الاستقرار الإقليمي التفاوض

United States Latest News, United States Headlines