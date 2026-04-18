مصر تستضيف اجتماعًا هامًا لمكاتب الأمم المتحدة المعنية بحفظ وبناء السلام: تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار

اجتماع دولي رفيع المستوى بالقاهرة يجمع مسؤولين مصريين وأمميين لمناقشة سبل تعزيز السلام. المستشارة أمل عمار تؤكد على دور المرأة كركيزة أساسية لتحقيق السلام المستدام، بينما يؤكد النائب العام على أهمية العدالة وسيادة القانون والتعاون الدولي في مواجهة التحديات المعاصرة.

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ، في الافتتاح الرسمي لاجتماع مكاتب الأمم المتحدة المعنية بحفظ و بناء السلام ، والذي استضافته النيابة العامة المصرية بمقرها. وقد نظمت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة هذا اللقاء الهام، الذي شهد حضور المستشار محمد شوقي، النائب العام ، والمستشار عمرو البدرماني، مدير التفتيش القضائي. كما شارك في الاجتماع السيدة إليزابيث سبيهيار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون دعم و بناء السلام ، والسفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن دول مختلفة ووكالات تابعة للأمم المتحدة.

في كلمتها، أشادت المستشارة أمل عمار بالجهود الدولية المتواصلة لتعزيز السلام، مؤكدة على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في تحقيق السلام المستدام. وأوضحت أن إشراك المرأة في عمليات بناء السلام وصنع القرار لا يعزز الاستقرار المجتمعي فحسب، بل يدعم أيضًا مسارات التنمية الشاملة. ولفتت الانتباه إلى أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بدمج قضايا المرأة في أجندة السلم والأمن، وذلك عبر سياسات وبرامج طموحة تهدف إلى تمكينها وزيادة مشاركتها في كافة القطاعات. وأكدت أن المجلس القومي للمرأة يسعى باستمرار لدعم المبادرات التي تهدف إلى بناء قدرات المرأة وتعزيز دورها كشريك فاعل في تحقيق الأمن المجتمعي والسلام الدائم.

من جانبه، شدد المستشار محمد شوقي، النائب العام، على أن استضافة مصر لهذا الاجتماع الدولي الهام تعكس دورها التاريخي كداعم رئيسي لمسارات السلام. وأكد على الإيمان الراسخ بأن بناء السلام المستدام يرتبط بشكل وثيق بترسيخ مبادئ العدالة، واحترام سيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المعاصرة. وأشار إلى أن هذه التحديات تشمل الجرائم العابرة للحدود، بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن التطورات التكنولوجية السريعة والذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب تضافر الجهود على المستوى العالمي.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى تفعيل آليات حفظ السلام وبناء المجتمعات المتماسكة، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها بعض مناطق العالم. وتؤكد المشاركة رفيعة المستوى من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء على الأهمية الاستراتيجية للقضايا المطروحة، وضرورة إيجاد حلول مبتكرة وشاملة. إن التركيز على تمكين المرأة في سياق بناء السلام ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الحلول. فالمرأة، بما تمتلكه من رؤى وخبرات، قادرة على المساهمة بشكل فعال في المصالحة المجتمعية، وإعادة بناء الثقة، وتعزيز التنمية المستدامة بعد انتهاء النزاعات. كما أن إشراكها في مؤسسات صنع القرار يضمن أن تكون احتياجاتها واهتماماتها جزءًا لا يتجزأ من عملية السلام، مما يؤدي إلى حلول أكثر شمولاً وعدالة. إن الجهود المصرية في هذا الصدد، سواء على المستوى الوطني أو من خلال استضافة مثل هذه الاجتماعات الدولية، تعكس رؤية واضحة لأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر كمركز للإلهام والتعاون في مجالات السلم والأمن.

إن ربط بناء السلام بترسيخ العدالة وسيادة القانون، كما أكد النائب العام، هو حجر الزاوية لأي جهود سلام ناجحة. فبدون بيئة قانونية عادلة، يصعب تحقيق المصالحة الحقيقية والمستدامة. كما أن التعاون الدولي لمواجهة التحديات المعاصرة، مثل الجرائم العابرة للحدود والتطورات التكنولوجية، يمثل ضرورة ملحة. فالجريمة المنظمة، والإرهاب، والتطرف، بالإضافة إلى الاستخدامات غير السليمة للتكنولوجيا، كلها تهديدات تتطلب استجابة منسقة على المستوى العالمي. وهنا يبرز دور الأمم المتحدة كمنصة أساسية لتنسيق هذه الجهود، وتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول. إن الاجتماعات التي تستضيفها مصر، مثل هذا الاجتماع، تساهم بشكل فعال في بناء هذه الشراكات، وتعزيز القدرة على مواجهة هذه التحديات المشتركة بشكل أكثر فعالية. ويبقى تمكين المرأة، كركيزة أساسية، هو المفتاح لفتح آفاق جديدة نحو سلام دائم وعالم أكثر استقرارًا وأمنًا للجميع





