مصر تتصدر الدول الأفريقية والعربية في أولمبياد داكار للشباب بحصد 12 ميدالية

البعثة المصرية تحقق إنجازاً تاريخياً في دورة ألعاب أولمبية للشباب 2026 بتصفيات 6 ميداليات ذهبية و12 إجمالاً، متقدمة على المستضيفة السنغال.

حققت البعثة الرياضية ال مصر ية إنجازاً تاريخياً متميزاً في دورة الألعاب الأولمبية للشباب " داكار 2026" التي استضافتها العاصمة السنغالية خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر الجاري، حيث تصدرت الدول العربية والإفريقية في جدول الترتيب العام بالميداليات. وحصلت مصر على إجمالي 12 ميدالية متنوعة، تضمنت 6 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية واحدة، و5 ميداليات برونزية، لتصبح بذلك أول بلد عربي وإفريقي يتوج بـ 6 ميداليات ذهبية في نسخة واحدة من هذا المحفل الرياضي العالمي.

تفاصيل الحصاد الميداليات الذهبية المصرية

تصدر السباح زين هشام قائمة الحاصلين على الميداليات الذهبية الثلاث، حيث أحرز اللقب في سباقات 50 و100 و200 متر فراشة، ليضيف رصيداً كبيراً للإنجاز المصري. كما حصلت الكاتبة سندس سنبل على ذهبية تاريخية في لعبة الكونغ فو، لتصبح بذلك صاحبة أول ميدالية أوليمبية للشباب لمصر في هذه اللعبة تحديدًا.

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وفي التايكوندو، حصد البطل يوسف حسن المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الوزن تحت 48 كجم، بينما نالت سارة عمرو حسني، لاعبة منتخب الشيش، الميدالية الفضية في المركز الثاني. وفي الملاكمة، انتزعت منة الله إبراهيم برونزية الدور قبل النهائي، كما حقق البطل علي الرملي برونزية وزن 81 كجم في لعبة الجودو.

أداء ألعاب القوى وإحصائيات تاريخية

حقق فريق ألعاب القوى حصة كبيرة من المكاسب الميدالية، حيث حصل يحيى خالد صوابي على الذهبية في رمي القرص، بينما نال أحمد محمد زكي البرونزية في الوثب العالي. كما حصدت آلاء تامر برونزية دفع الجلة، ومحمد إسماعيل برونزية إلقاء المطرقة، مما يؤكد عمق التنافسية المصرية في الألعاب الفنية.

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وبهذه النتائج، ارتفع رصيد مصر التراكمي عبر تاريخ مشاركاتها في أولمبياد الشباب الصيفية إلى 38 ميدالية متنوعة، منها 13 ذهبية و6 فضية و19 برونزية. وكانت مصر قد حصدت 6 ميداليات في سنغورة 2010، و8 في نانجينغ 2014، و12 في بوينس آيرس 2018، لتعاد هذه الأرقام المذهلة في داكار 2026.

تعزيز مكانة الرياضة المصرية عالمياً

أشاد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، بالأداء المتميز للبعثة وسماع النشيد الوطني في السنغال، مشيراً إلى أن التحضير الجيد والعمل الجماعي هما وراء هذا النجاح. وأكدت اللجنة استمرار دعمها للاتحادات الرياضية والأبطال لضمان مواصلة التألق في المحافل الدولية المقبلة.