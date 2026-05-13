مصر بين الريادة الدبلوماسية والتطوير التعليمي والروحانيات الدينية

تقرير شامل يتناول إشادة الأمم المتحدة بدور مصر في غزة والسودان، وتطوير المناهج التعليمية بالتعاون مع اليابان، وإرشادات دار الإفتاء للحجاج في أيام التشريق.

شهدت الساحة السياسية والدبلوماسية إشادة دولية واسعة بجهود الدولة ال مصر ية في إدارة الأزمات الإقليمية المعقدة، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تقديره البالغ للدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الشعبين الفلسطيني والسوداني، مؤكداً أن التحركات ال مصر ية تسهم بشكل فعال في تخفيف حدة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة ومنع تفاقم الأوضاع في السودان.

ومن جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تتبنى نهجاً ثابتاً يقوم على دعم كافة الجهود السلمية الرامية إلى تسوية النزاعات في المنطقة، مشدداً على أن الاستقرار الإقليمي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن مصر ستظل دائماً صمام أمان يسعى لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء الحروب التي تفتك بالأبرياء، مع التركيز على أهمية تفعيل القوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة لضمان حقوق الشعوب في العيش بسلام وأمان على أراضيها. وفي سياق متصل، تواصل مصر تعزيز مكانتها كقوة دبلوماسية تسعى لنشر ثقافة الحوار والتسامح، إيماناً منها بأن الحلول العسكرية لا تجلب سوى المزيد من الدمار، بينما تفتح المسارات السياسية آفاقاً جديدة للأمل والبناء.

وعلى الصعيد الداخلي، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير المنظومة التعليمية وبناء الإنسان المصري، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطوة استراتيجية كبرى تتمثل في إدخال المناهج اليابانية لـ تسعة صفوف تعليمية في جميع المدارس بدءاً من العام الدراسي المقبل. تهدف هذه المبادرة إلى دمج فلسفة التعليم الياباني التي لا تركز فقط على التحصيل الأكاديمي، بل تمتد لتشمل تطوير الشخصية والسلوكيات الاجتماعية والمهارات الحياتية من خلال نظام التوكاستو، وهو ما يسعى إلى غرس قيم الانضباط والتعاون والاعتماد على النفس لدى الطلاب منذ سن مبكرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان لنقل الخبرات التربوية المتقدمة، بحيث يتم تدريب المعلمين وتأهيل الكوادر الإدارية للتعامل مع هذه المناهج الحديثة التي تهدف إلى تحويل المدرسة من مجرد مكان لتلقي المعلومات إلى بيئة تفاعلية تساهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية تفكيرهم النقدي، مما يساهم في تخريج أجيال قادرة على مواكبة تحديات العصر الرقمي والمنافسة في سوق العمل العالمي بمهارات قيادية واجتماعية متميزة. وفي الجانب الروحاني والديني، أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً توعوياً شاملاً أكدت فيه على أهمية اغتنام أيام التشريق في الطاعات والعبادات، وهي الأيام التي تلي يوم النحر في عيد الأضحى المبارك، وتحديداً الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

ودعت الدار جميع الحجاج المقيمين في المشاعر المقدسة إلى أداء المناسك بخشوع تام وتفكر عميق، جاعلين من كل لحظة يقضونها في بيت الله الحرام فرصة حقيقية لتقوية الإيمان وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، نظراً لما تحمله هذه الأيام من نفحات إيمانية عظيمة وأجواء روحانية فريدة ترفع من درجات المؤمنين. كما أوضحت الدار أن ذبح الأضاحي يستمر خلال هذه الأيام لمن لم يتمكن من الذبح في اليوم الأول، على أن ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.

وشددت دار الإفتاء على ضرورة التزام الحجاج بأرقى السلوكيات الإيمانية والإنسانية، مشيرة إلى أن النظافة جزء أصيل من الإيمان، وتزداد أهميتها القصوى خلال موسم الحج بسبب الزحام الشديد والتجمعات المليونية، داعية إلى الحفاظ على نظافة الأجساد والملابس وأماكن الإقامة لتقديم صورة حضارية تليق بقدسية المكان والمشاعر. وفي ذات السياق، أكد أمين الفتوى أن شهر ذي الحجة هو أعظم شهور العام حرمة، وأن العمل الصالح فيه مضاعف الأجر، مما يجعله موسماً ذهبياً للتوبة والاستغفار والتقرب إلى الخالق بالصلاة والذكر والصدقات، مؤكداً أن الحج ليس مجرد رحلة لأداء شعائر مادية، بل هو رحلة إيمانية متكاملة تهدف إلى تهذيب النفس البشرية وتطهير القلب من الشوائب وتقوية اليقين بلقاء الله





