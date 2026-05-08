مصر وبيلاروسيا توقعان على تعزيز التعاون في التجارة والصناعة والاستثمار

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، عقد اجتماعًا مع مدير عام المركز الوطني للتسويق وترويج الصادرات في بيلاروسيا، حيث تم بحث سبل تفعيل دور المؤسسات المتخصصة في تنمية التجارة البينية بين البلدين، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المصري البيلاروسي المشترك في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وذلك من خلال تقديم حوافز استثمارية وتمويل مشترك وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الجانبين.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ميكالاي باريسيفيتش، مدير عام المركز الوطني للتسويق وترويج الصادرات في بيلاروسيا. تفعيل التعاون المؤسسي وتناول اللقاء بحث سبل تفعيل دور المؤسسات المتخصصة في تنمية التجارة البينية بين البلدين، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المصري البيلاروسي المشترك بما يسهم في دعم حركة التجارة وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين، إلى جانب الدفع نحو مزيد من التكامل التجاري والصناعي خلال المرحلة المقبلة.

تكامل صناعي ولوجستي وفي هذا السياق، بحث الجانبان فرص التكامل الصناعي واللوجستي، حيث تم التطرق إلى إمكانية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجميع وتصنيع المعدات والجرارات البيلاروسية، بما يتيح الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع عدد من الأسواق العربية والإفريقية، بما يعزز من فرص النفاذ إلى أسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

وزير الاستثمار يبحث مع بنك التنمية البيلاروسي دعم المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون التمويلي

تنمية الصادرات بين البلدين كما تناول اللقاء ملف تنمية الصادرات، حيث استعرض الوزير المصري الفرص الواعدة لنفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البيلاروسي، خاصة في مجالات الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، في مقابل تلبية احتياجات السوق المصري من منتجات الألبان والمعدات البيلاروسية، بما يعزز من التكامل في سلاسل الإمداد بين البلدين.

حوافز استثمارية وتمويل مشترك وفيما يتعلق بالترويج للاستثمار، أكد الدكتور محمد فريد استعداد الدولة المصرية لتقديم مختلف الحوافز الاستثمارية للشركات البيلاروسية، مع بحث إمكانية مساهمة الصندوق السيادي المصري في تمويل المشروعات المشتركة، خصوصًا في مجالات توطين الصناعات الغذائية والدوائية، بما يدعم زيادة الاستثمارات البينية وخلق شراكات طويلة الأجل. استراتيجية وزارة الاستثمار وأكد الوزير في ختام اللقاء أن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ترتكز على التكامل بين الاستثمار والتجارة لتعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للتسويق وترويج الصادرات البيلاروسي يمثل شريكًا محوريًا في دعم هذا التوجه من خلال توفير البيانات والتحليلات اللازمة لتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق منطقة أوراسيا، بما يحقق مصالح البلدين.

نفاذ المنتجات البيلاروسية الأفريقيا ومن جانبه، أعرب السيد ميكالاي باريسيفيتش، عن ترحيبه بتعزيز التعاون المؤسسي مع الجانب المصري، مشيدًا بالدور الاستراتيجي لمصر كبوابة رئيسية لنفاذ المنتجات البيلاروسية إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، ومؤكدًا تطلع بلاده إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة وتحويلها إلى مشروعات عملية ملموسة على أرض الواقع





