مصر للطيران تعلن فتح باب التقديم لشغل وظائف في التخصصات الطبية والهندسية والأرضية حتى 6 ديسمبر 2026، مع شروط وتخصصات محددة للوظائف المتاحة.

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران رسميًا عن فتح باب التقديم الإلكتروني لشغل عدد كبير من الوظائف الجديدة بنظام التعاقد محدد المدة، وذلك في إطار خطة التوسع والتطوير التي تنتهجها المجموعة لتعزيز كوادرها البشرية. ويستمر استقبال طلبات التوظيف لهذه الوظائف المتنوعة التي تشمل التخصصات الطبية و أكاديمية التدريب و الشحن الجوي و الخدمات الأرضية حتى تاريخ 6 ديسمبر 2026.

تفاصيل آليات التقديم والشروط العامة

تستهدف وظائف مصر للطيران 2026 استقطاب كوادر مؤهلة من أصحاب التخصصات المطلوبة للعمل بالشركات التابعة للمجموعة، وفق مجموعة من الشروط العامة والخاصة التي حددتها الشركة بدقة لكل وظيفة. وقد أوضحت الشركة أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط من خلال بوابة التوظيف الرسمية التابعة لمصر للطيران، مع ضرورة اجتياز الاختبارات المقررة واستيفاء كافة متطلبات شغل الوظيفة.

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ومن أجل ضمان جودة الكوادر البشرية، حددت مصر للطيران مجموعة من الشروط العامة الأساسية التي يجب توافرها في جميع المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة. وتشمل هذه الشروط الإلزامية الاستعداد التام للعمل بنظام النوبات، نظرًا لطبيعة العمل التشغيلية المستمرة في مختلف قطاعات الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تحمل تكلفة الاختبارات التي يخضع لها المتقدمون، مما يعني أن الجهات المسؤولة لن تتحمل أي نفقات متعلقة بهذه المراحل التمهيدية.

التخصصات المطلوبة والشروط التفصيلية

وتتنوع التخصصات المطلوبة في إعلان التوظيف الجديد بين الوظائف الطبية والهندسية والفنية وإدارات القيادة، مع اختلاف المؤهلات وشروط القبول بحسب طبيعة كل وظيفة. وقد أوضحت الشركة أن هذه التفرقة الدقيقة تهدف إلى تغطية الاحتياجات التشغيلية الفعلية لكل قطاع على حدة، مما يتطلب من المتقدمين التحقق من مطابقة مؤهلاتهم للشروط المحددة لكل إعلان بشكل دقيق.

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في قطاع الخدمات الطبية، أعلنت شركة الخدمات الطبية، ضمن الإعلان رقم 41، حاجتها إلى أخصائي تغذية، بشرط الحصول على بكالوريوس الاقتصاد المنزلي، قسم التغذية وعلوم الأطعمة (تغذية علاجية)، مع إجادة اللغة الإنجليزية. أما في قطاع أكاديمية التدريب، فقد طلبت الإعلان رقم 42 مهندس طيران من الذكور من أبناء القاهرة الكبرى، على أن يكون حاصلًا على بكالوريوس الهندسة في أحد تخصصات الطيران والفضاء أو ميكانيكا القوى أو الميكاترونكس، بتقدير عام لا يقل عن جيد.

وفي مجال الشحن الجوي، كشفت مصر للطيران عن حاجتها إلى سائقين من الذكور ضمن الإعلان رقم 39، بشرط أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الإسكندرية أو المقيمين بها إقامة دائمة. وتتضمن شروط الوظيفة الحصول على الشهادة الإعدادية على الأقل، إلى جانب امتلاك رخصة قيادة مهنية من الدرجة الأولى أو الثانية، لضمان كفاءة القيادة وسلامة العمليات اللوجستية في المطار.

الوظائف الفنية بالخدمات الأرضية بشرم الشيخ

تشمل وظائف مصر للطيران 2026 عددًا من التخصصات الفنية بقطاع الخدمات الأرضية في مطار شرم الشيخ الدولي، وفق الإعلان رقم 40. ويتضمن هذا القطاع وظيفة فني ميكانيكا، مع ضرورة امتلاك رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية على الأقل، لضمان قدرة الموظف على القيام بالمهام الفنية والصيانة اللازمة في بيئة المطار التشغيلية.

وقد تقتصر الوظائف الفنية المعلنة بمطار شرم الشيخ الدولي على الذكور، مع اشتراط تقديم تعهد بعدم طلب النقل خارج محطة العمل. هذا الشرط الإضافي يهدف إلى استقرار الكوادر الفنية في الموقع المحدد وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتنقل والتغييرات الوظيفية، مما يعزز من كفاءة العمل في تلك المحطة الاستراتيجية.

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إجراءات ما بعد القبول وتقديم المستندات

بعد انتهاء فترة التقديم وإعلان نتائج القبول، يتعين على المقبولين تقديم صور ضوئية من مستندات التعيين المطلوبة، بعد الاطلاع على أصولها، وذلك في الموعد الذي تحدده الشركة ووفقًا للإجراءات المتبعة. هذه الخطوة تضمن صحة البيانات الشخصية والمؤهلات العلمية التي تم تقديمها في مراحل التقديم الأولية.

ويمكن للراغبين في التقديم والاطلاع على تفاصيل الوظائف والشروط الدخول إلى الموقع الرسمي لمصر للطيران عبر البوابة المخصصة. وتظل هذه الفرصة متاحة أمام الكوادر المؤهلة للانضمام إلى إحدى أكبر الشركات الوطنية في قطاع النقل الجوي، مع الالتزام الكامل بالشروط والتواريخ المحددة في الإعلانات الرسمية.