مصر تشكل لجنة وطنية عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط

وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط برئاسة رئيس الوزراء لضمان التنمية المستدامة وحماية البيئة الساحلية.

وافق مجلس الوزراء رسميًا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بال بحر المتوسط. يأتي هذا القرار ضمن الخطوات المؤسسية الهادفة إلى تعزيز الآليات الحكومية لحماية الشواطئ المصرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية في هذه المناطق الحيوية. يهدف القرار إلى توحيد الجهود بين جميع الوزارات المعنية ووضع إطار عمل واضح لإدارة هذه المناطق الحيوية اقتصاديًا وبيئيًا.

هيكلية اللجنة وعضويتها الرسمية

تتصدر الدكتورة نسرين أبو الفتوح وزيرة التنمية المحلية والبيئة قائمة المقررين للجنة الوطنية العليا، وذلك في ظل ترأس رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه لرئاسة الجلسات الرسمية. تشمل عضوية اللجنة كافة الوزراء المعنيين مباشرة بإدارة المناطق الساحلية، مما يضمن تمثيلًا شاملاً لجميع الأطراف الفاعلة في القطاع البيئي والتنموي. تهدف هذه البنية الهرمية إلى تسريع اتخاذ القرارات وضمان التنسيق الفوري بين الوزارة المختلفة أثناء تنفيذ المشاريع الساحلية.

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الصلاحيات الاستراتيجية والرقابية

تتولى اللجنة الوطنية العليا مسؤولية وضع القواعد الخاصة بنظام عملها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات الدقيقة لكل وزارة على حدة. يشمل ذلك ضمان التكامل الكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. كما تختص اللجنة باعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية، بالإضافة إلى التوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات الداخلية. يعمل هذا الاعتماد لضمان انسجام خطط الدولة الشاملة وتحقيق أفضل مواءمة ممكنة بين مختلف الأنشطة التنموية.

الأمانة الفنية ودورها التقني

تشرف الأمانة الفنية للجنة، برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على الجانب التقني والتفصيلي للأعمال. تشمل عضوية الأمانة ممثلين عن الوزارات الأعضاء، بالإضافة إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. تركز الأمانة على مراجعة ومتابعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات ودمجها في الخطة الوطنية، مع إعداد آلية موحدة لضمان مشاركة البيانات والمعلومات والتقارير بين الجهات الرسمية المعنية.

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دور المحافظين في المحافظات الساحلية

تتضمن الهيكلية تشكيل لجان محلية للإدارة المتكاملة برئاسة محافظي المحافظات الساحلية السبع: مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، وشمال سيناء. تختص هذه اللجان بإعداد الخطط التنفيذية ووضع خطط التطوير والتحديث لكل محافظة، بالإضافة إلى إعداد الدلائل الإرشادية والإطار البيئي. كما يتعين عليها مراجعة خرائط المخاطر الموزعة من قبل وزارة الموارد المائية والري، وعرض كافة مخرجاتها على الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا بشكل دوري لضمان التنفيذ الصارم للتعليمات.

التنسيق الحكومي والقرارات الملزمة

تُعقد اجتماعات اللجنة الوطنية العليا بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، بينما تجتمع الأمانة الفنية كل شهرين. تُعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية وملزمة للجهات الإدارية جميعًا فيما يخص كل جهة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة. تتحمل اللجنة أيضًا مسؤولية إبداء الرأي بشأن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحماية المناطق الساحلية، ووضع التوجيهات الخاصة بمشروعات التشريعات الوطنية المنفذة لهذه الاتفاقيات لضمان الامتثال الكامل للمعايير العالمية.