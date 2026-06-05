مصر وإسبانيا تتعهدان بتعزيز التعاون في التعليم الفني وتوسيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية

عقد وزير التعليم الفني محمد عبد اللطيف لقاءً مع الأمينة العامة الإسبانية إستر مونتيروبيو بحثًا سبل تعزيز التعاون المشترك في التعليم الفني وتبادل الخبرات، مع طموح جعل جميع المدارس الفنية المصرية معتمدة دوليًا وتوسيع نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

عقد وزير التربية وال تعليم وال تعليم الفني، محمد عبد اللطيف، لقاءً مثمرًا مع السيدة إستر مونتيروبيو، الأمينة العامة للتدريب الفني والمهني بوزارة ال تعليم والتدريب المهني والرياضة في مملكة إسبانيا ، وذلك في إطار سعي مصر لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال ال تعليم الفني والمهني.

جاء اللقاء على هامش الدورة الأولى لمنتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط (TechSkills Forum) حيث تمحور النقاش حول سبل رفع جودة التعليم الفني وربطه مباشرة باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن إمكانية توسيع شبكة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في كلا البلدين. أبدى الطرفان اهتمامًا مشتركًا بإنشاء وتفعيل نماذج مدرسية تعتمد على شراكة فاعلة بين القطاع العام والخاص، بحيث توفر للطلاب بيئة تعليمية متطورة تجمع بين النظرية التطبيقية والتدريب العملي داخل مواقع الصناعة.

خلال الاجتماع، عرض الوزير عبد اللطيف التجربة المصرية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تمثل نموذجًا ناجحًا لدمج التعليم بالتنمية الاقتصادية. أوضح أن هذه المدارس ترتكز على مجموعة من المعايير الحاكمة، منها شراكة وثيقة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتحديث المناهج وفق متطلبات سوق العمل، واستخدام خبراء متخصصين في المجالات الفنية، إلى جانب توفير بنية تحتية تقنية حديثة تسمح للطلاب باكتساب المهارات المهنية المطلوبة.

كما أكد على طموح الوزارة بأن تصبح جميع مدارس التعليم الفني في مصر معتمدة دوليًا خلال السنوات القليلة القادمة، مستندًا إلى تجارب ناجحة مع شركاء دوليين وتوسعات مستقبلية مستدامة. من جانبها، أعربت إستر مونتيروبيو عن إعجابها بالخطوات التي تتخذها مصر لتطوير نظام التعليم الفني، مشيرة إلى أن تجربة إسبانيا في التعليم والتدريب المهني ترتكز على معايير جودة واعتماد صارمة تضمن خريجين مؤهلين يلبيون احتياجات الاقتصاد.

أكدت أن إسبانيا مستعدة لتقديم خبراتها في تصميم المناهج، وتوفير برامج تدريبية مهنية داخل مواقع العمل، وتبادل الكوادر المتخصصة لتدعيم العملية التعليمية في مصر. وتضمنت محاور النقاش أيضاً بحث آليات التعاون المشترك لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة، حيث ستتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر مسؤولية الإشراف الأكاديمي وإعداد المناهج والكوادر، بينما يساهم الشريك الدولي أو الصناعي في توفير الخبرات الفنية المتخصصة والتدريب العملي داخل الشركات.

يأتي هذا الاتفاق في إطار رؤية أوسع لتعزيز التعاون الإقليمي وتوفير فرص عمل مستقبلية للشباب، وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة





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