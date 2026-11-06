مصر للتأمين يستضيف الزمالك وكاسح حسن وعونواتشو يثنى على صلاح

الزمالك يستضيف مصر للتأمين في كأس مصر وإيقاف حسام حسن وعونواتشو يشيد بموهبة محمد صلاح في الدوري الأوروبي. تفاصيل كاملة.

يستضيف فريق الزمالك نظيره مصر للتأمين في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الأنجولي شيكو بانزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، حصل على راحة من مباراة مصر للتأمين المقرر لها اليوم في بطولة كأس مصر.

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قرارات فنية واستراتيجية للزمالك

أضاف مدير الكرة أن جميع اللاعبين الذين يشاركون بصفة منتظمة حصلوا على راحة من معتمد جمال المدير الفني في مباراة وادي دجلة السابقة في بطولة كأس عاصمة مصر، باستثناء شيكو بانزا، نظرًا للاحتياج الفني إليه.

وتم إراحة بانزا اليوم تعويضًا عن الإجازة السابقة، حيث سافر إلى بلاده وسيعود إلى القاهرة يوم 20 نوفمبر الجاري بعد المشاركة مع منتخب أنجولا في مباراتي جنوب السودان في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وفقًا للاتفاق معه.

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إيقاف حسام حسن وتغييرات قيادية

أكد الإعلامي شلبي أن اتخاذ قرار بإقالة الجهاز الفني، حال وجود نية لذلك، يجب أن يتم قبل المواجهتين المقبلتين أمام منتخب مالاوي، حتى لا يتم تأجيل حسم الملف إلى وقت لاحق.

وأشار شلبي إلى أن حسام حسن ممنوع من التواجد داخل أرض الملعب وغرف الملابس، تنفيذًا لقرار الإيقاف الصادر بحقه من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأوضح أن المحاضرات الفنية الخاصة بالمنتخب ستعقد داخل فندق الإقامة، على أن يتولى الكابتن طارق سليمان المسؤولية خلال المباريات، في ظل غياب حسام حسن تنفيذًا لعقوبة الإيقاف.

أداء صلاح وتأثيره على طرابزون سبور

أثنى النيجيري بول أونواتشو، مهاجم طرابزون سبور، على زميله المصري محمد صلاح، مشيدًا بالدور الذي يؤديه داخل الفريق، ومؤكدًا امتنانه للعمل إلى جواره والاستفادة من خبراته وإمكاناته الفنية.

وجاءت تصريحات أونواتشو عقب خسارة طرابزون سبور أمام فرايبورج الألماني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

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وشارك محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون سبور خلال مواجهة فرايبورج، وهدد مرمى المنافس في أكثر من مناسبة، لكنه لم ينجح في ترجمة محاولاته إلى أهداف.

تفاصيل المباراة ونتائج المجموعة

وكان لوكاس كوبلر قد سجل هدف المباراة الوحيد لصالح فرايبورج في الدقيقة 14، ليمنح الفريق الألماني ثلاث نقاط، ويرفع رصيده إلى نقاط في المركز الحادي عشر.

في المقابل، تجمد رصيد طرابزون سبور عند نقاط، ليتراجع إلى المركز الثامن مؤقتًا، بعدما تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عقب تحقيقه انتصارين على كوبس الفنلندي وهارتس الأسكتلندي في أول جولتين.

رأي اللاعب النيجيري في أداء الفريق

وقال اللاعب النيجيري، في تصريحات للصحفيين: الجميع يرغب في العمل مع نجم بحجم محمد صلاح، فهو يضيف إلينا الكثير بفضل خبرته وجودته، ويساهم بشكل إيجابي في تطور فريقنا، ويؤثر علينا بصورة جيدة.

وأضاف: أنا ممتن له، وترون إلى أين وصلنا كفريق بوجوده معنا، مشيرًا إلى أن وجود صلاح يؤثر بشكل إيجابي على أداء زملائه ومستوى الفريق ككل في البطولات الأوروبية.