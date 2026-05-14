مصر تعزز ريادتها الإفريقية باستضافة الاجتماعات السنوية لبنك إفريكسيم بنك في العلمين الجديدة

تفاصيل التعاون الاستراتيجي بين البنك المركزي المصري والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لدفع عجلة التنمية الصناعية والتجارية في القارة السمراء من خلال اجتماعات مدينة العلمين.

أعرب الدكتور جورج إيلومبي، رئيس البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، المعروف باسم إفريكسيم بنك ، عن تقديره العميق والبالغ للدعم الاستثنائي الذي قدمه محافظ البنك المركزي المصري لضمان استضافة الاجتماعات السنوية المرتقبة في مدينة العلمين الجديدة .

وقد أكد إيلومبي أن هذا التعاون يعكس مدى التزام جمهورية مصر العربية بدعم القضايا الإفريقية المشتركة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المنسقة التي تبذلها كافة المؤسسات الحكومية والجهات المعنية في مصر لتوفير بيئة مثالية لعقد هذه الاجتماعات التي تكتسب أهمية بالغة في التوقيت الراهن. وأوضح في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر البنك المركزي المصري أن هناك رؤية مشتركة وتوافقاً تاماً بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تهدف في جوهرها إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في كافة أرجاء القارة الإفريقية، مع التركيز بشكل أساسي على تحفيز جهود التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، وصولاً إلى تحقيق حالة من الرخاء الاقتصادي الشامل والمستدام الذي يلمسه المواطن الإفريقي في حياته اليومية.

وفي سياق متصل، أشار رئيس إفريكسيم بنك إلى أن الاجتماعات السنوية المقررة لعام 2026 ستمثل منصة استراتيجية فريدة من نوعها لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، حيث ستفتح هذه اللقاءات آفاقاً جديدة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء. وأضاف أن الحوار الذي سيدور خلال هذه الاجتماعات سيركز بشكل مكثف على تطوير آليات التجارة البينية الإفريقية، والبحث في سبل تحقيق السيادة المالية للقارة، وزيادة مرونة الاقتصادات الوطنية في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأكد أن البنك يسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تحديد قائمة من المشروعات ذات الأولوية القصوى والبرامج التي يمكن تنفيذها على أرض الواقع للمساهمة في تطوير البنية التحتية للتجارة الإفريقية. وشدد على أن النمو المستقبلي في القارة الإفريقية سيعتمد بشكل عضوي على مدى نجاح عمليات التصنيع وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية، وهو أمر يتطلب بالضرورة إدخال تحسينات جوهرية في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى ضرورة توفر الدعم السياسي القوي من الحكومات لضمان تذليل العقبات البيروقراطية والتشريعية.

من جانب آخر، استعرض المؤتمر الصحفي ملامح الشراكة الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين الدولة المصرية وبنك إفريكسيم بنك، حيث تم تسليط الضوء على المجالات الحيوية التي قدم فيها البنك دعماً مالياً وفنياً ملموساً لمصر، والتي شملت قطاعات الخدمات المالية المتطورة، والتجارة الدولية، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وصناعات التصنيع التحويلي، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة والنفط والغاز، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء، وقطاع الإنشاءات والمقاولات. وقد أبرز المشاركون في المؤتمر الفرص الذهبية التي ستجنيها مصر من استضافة هذه الاجتماعات في مدينة العلمين الجديدة، حيث ستسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة مصر كمركز مالي وتجاري رائد على المستوى الإقليمي والدولي.

كما ستؤدي هذه الاستضافة إلى دعم قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، وهو ما يعرف عالمياً بقطاع MICE، مما يفتح أبواباً واسعة أمام المؤسسات المصرية والقطاع الخاص لجذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل متنوعة، فضلاً عن الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الفعاليات في تنشيط الحركة السياحية في مدينة العلمين وجعلها وجهة عالمية للمؤتمرات الاقتصادية الكبرى، مما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي ويعزز من تدفقات العملة الصعبة





