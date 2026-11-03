مصر واليابان توسعان التعاون التعليمي بإدخال اللغة اليابانية رسميًا

وزير التربية والتعليم يعلن دخول اللغة اليابانية ضمن المناهج الدراسية بـ10 مدارس مصرية يابانية لتعزيز الروابط الثقافية بين البلدين والاستثمار في مستقبل الطلاب.

أعلن محمد عبد اللطيف ، وزير التربية والتعليم و التعليم الفني ، عن خطوة تاريخية جديدة في مسيرته التعاونية مع دولة اليابان، وذلك عبر إدخال اللغة اليابانية رسميًا كلغة ثانية في المناهج الدراسية. جاء هذا الإعلان خلال زيارة تفقدية قادها الوزير إلى المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور ، حيث كان حضوره لمتابعة سير العملية التعليمية والأنشطة التفاعلية التي تطبقها المؤسسة التعليمية.

تفاصيل الزيارة والمشاركة اليابانية

رافق وزير التربية والتعليم وفد ياباني رفيع المستوى تضمّن يو إبيساوا، الممثل الرئيسي لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مصر، وياسوهيرو تسوكاموتو، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة اليابان في القاهرة. كما شارك في الزيارة شينيا كوروساوا، رئيس مؤسسة اليابان (Japan Foundation)، وأيومي هاشيموتو، مديرة المؤسسة بالقاهرة، بجانب نيفين حمودة، مستشار الوزير للشؤون الاستراتيجية والمشرف العام على المدارس المصرية اليابانية. تأتي هذه الزيارة كجزء من استراتيجية متابعة دقيقة لتدريس اللغة اليابانية داخل عشر مدارس مصرية يابانية موزعة على مستوى الجمهورية، وتستهدف بشكل أساسي طلاب الصف الأول الإعدادي.

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أهداف النموذج التعليمي المشترك

أكد الوزير أن هذه الخطوة التعليمية تمثل محطة فاصلة في مسيرة التعاون بين البلدين، حيث تسعى إلى استكشاف آفاق أوسع من الفرص والإمكانات التي تجمع بين الحضارتين. وأشار إلى أن مصر واليابان ترتبطان بروابط تتجاوز المسافات الجغرافية، لكونهما وريثتين لحضارات عريقة تلتقيان في تقدير العميق للعلم والمعرفة والأسرة، مؤكدًا أن القوة الحقيقية لأي دولة تكمن في جودة تعليم أبنائها. ولفت إلى أن الشراكة التعليمية أثبتت أن التعليم لا يقتصر على نقل المعلومات فحسب، بل يمتد إلى بناء شخصيات الطلاب وتشكيل وعيهم من خلال قيم المسؤولية والانضباط والاحترام.

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رسائل للمستفيدين من المشروع

وجه الوزير كلماته مباشرة إلى الطلاب كأول جيل يخوض هذه التجربة، محفزًا إياهم على شغف الاطلاع وطرح الأسئلة، مشيرًا إلى أن تعلم اللغة اليابانية سيفتح أمامهم فرصًا متنوعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والأعمال. كما عبر عن تقديره للمعلمين الذين يمثلون العنصر الأساسي في تحويل الرؤية التعليمية إلى واقع ملموس داخل الفصول، ولأولياء الأمور الذين يدعمون هذه المبادرة ويثقون بقدرة المدارس على تمكين أبنائهم. وأشار إلى أن نجاح أي دولة يقاس بالفرص التي تتيحها لأجيالها القادمة، داعيًا إلى مواصلة العمل المشترك لبناء جسور الصداقة والمستقبل.

تفاعل الجانب الياباني والدعم المؤسسي

من جانبه، أعرب شينيا كوروساوا، رئيس مؤسسة اليابان، عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه الاحتفالية، مؤكدًا أن إدخال اللغة اليابانية يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون الثنائي. وأكد الوزير تقدير مصر لحكومة وشعب اليابان على صداقتهم المستمرة والتزامهم الراسخ بالتعاون التعليمي، مشيدًا بدور جايكا المتميز في تطوير التجربة التعليمية المصرية اليابانية. وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذه المبادرة تجمع بين ثقافتي البلدين من خلال أبنائنا وطلابنا، مما يسهم في إعداد جيل مصري قادر على التميز الأكاديمي والمساهمة الفاعلة في خدمة مجتمعه.