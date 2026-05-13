مصر بين الريادة الدبلوماسية وتطوير التعليم ومواجهة التحديات المناخية

تقرير شامل يتناول إشادة الأمم المتحدة بجهود مصر في غزة والسودان، وخطة تعميم المناهج اليابانية في المدارس، وتحذيرات الأرصاد من الموجات الحارة في الجنوب.

شهدت الساحة السياسية ال مصر ية مؤخرا تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى تعكس الدور المحوري الذي تلعبه الدولة ال مصر ية في استقرار المنطقة العربية والافريقية حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تقديره البالغ للجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر لدعم الشعبين الفلسطيني والسوداني في مواجهة الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة التي تضرب المنطقة مؤكدا أن القاهرة تظل صمام أمان وركيزة أساسية في أي مسعى لتحقيق السلام الدائم ومن جانبه شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الدولة ال مصر ية تتبنى استراتيجية واضحة تقوم على دعم كافة الجهود السلمية الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية بعيدا عن العنف والتصعيد مشيرا إلى أن استقرار الجوار هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي ال مصر ي وأن تقديم المساعدات الإنسانية والوساطات السياسية يمثل التزاما أخلاقيا ووطنيا تجاه الأشقاء لضمان وقف نزيف الدماء وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الحروب والاضطرابات وفي سياق متصل بالنهضة الداخلية وتطوير العنصر البشري أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة طموحة لتطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي المقبل حيث سيتم تطبيق المناهج والأساليب التعليمية اليابانية على تسعة صفوف تعليمية في جميع المدارس ال مصر ية وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان لنقل خبرات التعليم القائم على بناء الشخصية وتنمية المهارات الحياتية وتطوير السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب وتعرف هذه المناهج بتركيزها على أنشطة التوكاتسو التي تهدف إلى دمج الطالب في العملية التعليمية بشكل تفاعلي وتعزيز قيم التعاون والاعتماد على النفس والعمل الجماعي ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إحداث نقلة نوعية في مستوى المخرجات التعليمية بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث ويساهم في بناء جيل قادر على الابتكار والتفكير النقدي مما يجعل المدرسة بيئة جاذبة للتعلم وليس مجرد مكان لتلقي المعلومات التقليدية أما على صعيد الحالة الجوية فقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات مشددة بشأن استمرار الموجة الحارة التي تضرب جنوب البلاد وصعيد مصر لليوم الثالث على التوالي حيث كشفت الدكتورة منار غانم أن محافظات الجنوب لا تزال تحت تأثير كتل هوائية جنوبية شديدة الحرارة أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة العظمى لتصل إلى 43 درجة مئوية في الظل خاصة خلال ساعات الذروة من منتصف النهار وحتى المساء وأوضحت أن هذه الموجة يصاحبها نشاط في الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية ويزيد من شعور المواطنين بالإجهاد الحراري لذا وجهت الهيئة نصائح ضرورية للمواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة والحرص على شرب كميات وفيرة من السوائل وارتداء الملابس القطنية الخفيفة كما نبهت السائقين بضرورة ركن السيارات في أماكن مظللة وتجنب ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات مع ترك فتحات تهوية بسيطة لمنع ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة إلى مستويات خطيرة وفي مقابل هذه الموجة الحارة في الجنوب شهدت القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة تراوح ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية وذلك نتيجة تغير مصادر الكتل الهوائية وتأثر المنطقة بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط مما أضفى حالة من الطقس اللطيف على هذه المناطق وأوصت الأرصاد بضرورة متابعة التحديثات الجوية اليومية لضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في ظل التغيرات المناخية المفاجئة التي تشهدها البلاد مؤكدا أن التنسيق بين الجهات المعنية مستمر لمواجهة أي تداعيات قد تنتج عن هذه التقلبات الجوية سواء على مستوى الصحة العامة أو القطاع الزراعي لضمان حماية المحاصيل من الموجات الحرارية الشديدة في الجنو.

مصر التعليم الياباني الأرصاد الجوية الأمن القومي تغير المناخ

