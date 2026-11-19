مصر تتسلم الميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي تكريماً للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتؤكد على ضرورة حل الدولتين لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن نشر نص كلمة ممثلها خلال الاحتفالية الرسمية التي نظمها الكونغرس الأمريكي، وذلك تكريماً للرئيس الراحل محمد أنور السادات. خلال هذه المناسبة الهامة، قام وزير الخارجية بإلقاء كلمة نيابة عن جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لحضور هذه الفعالية التاريخية. تم خلال الحدث منح الميدالية الذهبية للكونجرس للرئيس الراحل، مما يعكس تقديرًا عميقًا لدوره المحوري في صياغة السلام الإقليمي. تعتبر هذه الجائزة علامة فارقة في الاعتراف بالدور المصري الرائد في المنطقة، وتحديداً في محاولات التوصل إلى اتفاقيات سلام مستدامة.

أكد المتحدث أن تكريم الرئيس أنور السادات يأتي كإقرار بحقيقة تتجاوز الحدود الوطنية، وهي أن شجاعة صنع السلام تمثل أسمى صور القيادة السياسية. كما أشاد المتحدث بالدور الأمريكي الذي لا غنى عنه في تسهيل الطريق أمام الاستعادة الكاملة للسيادة المصرية على شبه جزيرة سيناء. وأكد أن مصر تتلقى هذا التكريم ببالغ الامتنان والفخر، معربة عن تقديرها للدعم المستمر الذي يقدمه الكونجرس والشعب الأمريكي. إن هذا التكريم ليس مجرد جائزة رمزية، بل هو تأكيد على عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين والشركاء في المنطقة.

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مسيرة السلام والتاريخ الدبلوماسي

أوضح المتحدث أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات غيّرت شجاعته مجرى التاريخ، ولا تزال رؤيته تلهمنا حتى يومنا هذا. في نوفمبر 1975، خاطب الرئيس السادات هذا الكونجرس، ممدًا يده بالصداقة إلى الولايات المتحدة، وداعياً إلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وقد أدرك في ذلك الوقت أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يكتمل ما دامت القضية الفلسطينية دون حل. كما قام بزيارة القدس بعد عامين، وهي خطوة لم يكن الكثيرون يتصورون إمكانية تحقيقها في ذلك الوقت.

شدد النص على أن زيارة الرئيس الراحل للقدس لم تكن انطلاقاً من ضعف، بل من قوة، ولم تكن على حساب كرامة مصر، بل دفاعاً عنها. ومن خلال اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام عام 1979، تم فتح الطريق أمام تحقيق السلام مع إسرائيل. وقد كان يدرك حجم المخاطر التي قد يتعرض لها، وقَبِل تحملها، وفي نهاية المطاف دفع حياته ثمناً لرؤيته الثاقبة. ولم يكتفِ السادات بتوقيع معاهدة، بل ترك لنا ما هو أبعد من مجرد اتفاق، إذ ترك لنا مسؤولية يتعين علينا الاضطلاع بها.

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الموقف المصري الحالي وقضية غزة

فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة، أشار المتحدث إلى أن قطاع غزة يضع الإرادة المشتركة لإيجاد حلول محل الاختبار. تواصل مصر العمل جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين من أجل التوصل إلى إنهاء دائم للحرب التي تشهدها المنطقة. وقد قام الرئيس السيسي باستضافة قمة السلام في شرم الشيخ، مدينة السلام، حيث أتاحت مبادرة الرئيس ترامب فرصة مهمة لتحقيق السلام. وتعمل مصر على دفع عجلة الدبلوماسية من أجل تخفيف المعاناة عن المدنيين واستعادة الاستقرار.

أكد المتحدث أن السلام الدائم يتطلب أفقاً سياسياً يقوم على حل الدولتين، حيث تكون هناك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإسرائيل آمنة، تعيشان جنباً إلى جنب في كرامة وسلام. كما شدد على عدم النظر إلى ذلك باعتباره تنازلاً من شعب لصالح شعب آخر، بل هو أساس الأمن الإقليمي وتحقيق الرخاء الأوسع للجميع. ولا يمكن بناء السلام على أساس التهجير القسري للفلسطينيين، وهو موقف واضح لا لبس فيه لمصر.

رؤية مستقبلية للشراكة الاستراتيجية

على مدى ما يقرب من نصف قرن، حافظت مصر والولايات المتحدة على شراكة استراتيجية تستند إلى الدبلوماسية والاحترام المتبادل والسعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وقد صمد السلام بين مصر وإسرائيل أمام العديد من الاضطرابات، وأثبت أن السلام الدائم أمر ممكن. ومع ذلك، فإنه يذكرنا أيضاً بأن جهودنا لتحقيق هذه الغاية لم تكتمل بعد. كما أسهم استقرار مصر ودبلوماسيتها والتزامها الراسخ بقضية السلام في الشرق الأوسط في تعزيز الأمن الإقليمي.

ختاماً، وبعد تقديم خالص الشكر والتقدير إلى الكونجرس الأمريكي والشعب الأمريكي على دعمهم الثابت للسلام، أعربت مصر عن تطلعها لمواصلة العمل مع هذا الكونجرس والكونجرس القادم. تهدف مصر إلى تحويل وعد السلام إلى واقع دائم لشعوب منطقتنا. وستظل مصر شريكاً ثابتاً، ووسيطاً موثوقاً، ودولة تنظر إلى السلام باعتباره التزاماً استراتيجياً، وليس مجرد شعار. وتؤكد أن الشعب الفلسطيني يجب أن يتمكن من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في البقاء على أرضه، وإعادة بناء مجتمعاته، واستعادة زمام مستقبله.