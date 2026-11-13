مصر للطيران والبارالمبية توقعان بروتوكول تعاون لدعم الأبطال

وقعت مصر للطيران والجنة البارالمبية المصرية بروتوكول تعاون لتقديم التيسيرات والمزايا للأبطال الرياضيين في البطولات الدولية.

وقع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، الطيار محمد عليان ، مع الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بروتوكول تعاون رسمي يهدف إلى دعم الرياضة البارالمبية في مصر. تم التوقيع على الاتفاقية بمقر ديوان عام وزارة الطيران المدنية بحضور وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني ووزير الشباب والرياضة جوهر نبيل ، وذلك تأكيدًا على الدور الوطني والوطني الذي تضطلع به الوزارة.

تفاصيل بروتوكول التعاون الاستراتيجي

يستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، وتقديم التيسيرات والمزايا اللازمة للأبطال والفرق الرياضية البارالمبية. يهدف هذا الدعم إلى تيسير مشاركاتهم في البطولات والمنافسات المختلفة، ودعم استعداداتهم للاستحقاقات الرياضية المقبلة، وتعزيز فرصهم في مواصلة تحقيق النتائج المشرفة على المستويين الإقليمي والدولي.

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ويأتي هذا التوقيع امتدادًا لإسهامات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة في دعم مختلف القطاعات الحيوية، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون مع المؤسسات الوطنية. تعمل الوزارة على توظيف الإمكانات والخبرات المتاحة بما يدعم جهود الدولة في مساندة الرياضة المصرية وأبطالها، ويوفر لهم مقومات مواصلة الإنجاز والتحفيز في مختلف البطولات والمحافل الدولية.

مواقف الوزراء ورواد الوزارة

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اعتزاز الوزارة ومصر للطيران بهذا التعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية. مشيرًا إلى أن تضافر جهود مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها يمثلان ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق أهدافًا مشتركة ويعزز إسهام كل مؤسسة في دعم مسيرة التنمية.

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وأوضح الحفني أن مصر للطيران، باعتبارها الناقل الوطني، تضطلع بدور يتجاوز تقديم خدمات النقل الجوي، من خلال مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تسخير خبراتها وإمكاناتها لمساندة أبطال مصر الرياضيين. كما أكد حرص قطاع الطيران المدني ومصر للطيران على مواصلة مساندة الأبطال والمشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات الرياضية، تقديرًا لما يقدمونه من إنجازات مشرفة تضاف إلى رصيد الرياضة المصرية.

شهادات رسمية وتأكيدها على التكامل

شدد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على أن الشراكة بين قطاعي الطيران والرياضة تعكس أهمية تكامل الإمكانات الوطنية وتضافر جهود مؤسسات الدولة لدعم الأبطال والفرق الرياضية المصرية. مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارات والهيئات المختلفة يسهم في توفير مقومات النجاح للرياضيين وتعزيز قدرتهم على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران، لافتًا إلى أن التجربة البارالمبية تجسد أسمى معاني الإرادة والعزيمة والإصرار. كما أكد أهمية ترجمة هذا التعاون إلى خطوات عملية تسهم في تلبية احتياجات الرياضيين، وتوفير المزيد من الفرص أمامهم للاستعداد والمشاركة الفاعلة في المنافسات المقبلة.

الحضور الرسمي والأبطال الرياضيون

شهدت مراسم التوقيع حضور الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار شريف خليل، وعمرو العدوي رئيس القطاع التجارى بشركه الخطوط الجوية، وإيهاب شوقى رئيس شركة تانيس للسياحة. كما حضر أعضاء مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية، وهم إبراهيم أمين، وإيهاب حسانين، وخالد سمير، ومحمد يحيى، إلى جانب عدد من أبطال مصر البارالمبيين.

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من بينهم فاطمة عمر، نائب مجلس النواب ولاعبة رفع الأثقال السابقة، ورحاب رضوان، وآية عباس، وسلوى فهمي. يعكس هذا التعاون حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز الدور المجتمعي لمؤسساتها الوطنية، وتوسيع نطاق مساهمتها في دعم الرياضة المصرية، من خلال شراكات تحقق التكامل بين مختلف قطاعات الدولة.