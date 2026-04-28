مصر تطلق برنامجًا وطنيًا للثقافة المالية بالتعاون مع اليابان

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم وجامعة هيروشيما وشركة 'سبريكس' اليابانية لإدراج الثقافة المالية في المناهج الدراسية وتمكين الطلاب من التداول في البورصة.

في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم وتعزيز المهارات الأساسية لدى الطلاب، وخاصة في مجال الثقافة المالية ، تم توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني، و جامعة هيروشيما اليابان ية، وشركة 'سبريكس' اليابان ية.

جرى التوقيع في المقر الرئيسي للبورصة المصرية، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين، بما في ذلك الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات والجامعات المعنية. تهدف هذه المذكرة إلى إدراج الثقافة المالية في المناهج الدراسية المصرية، وتطبيق اختبار المهارات الأكاديمية الأساسية للثقافة المالية (TOFAS)، والمبادرات التعليمية ذات الصلة، بهدف بناء جيل مصري واعٍ اقتصاديًا ومؤهل للمستقبل.

وقد أشاد المشاركون بهذه الخطوة كإنجاز وطني يدعو للفخر، ويعكس التزام الدولة بتطوير التعليم وتمكين الشباب. أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إدراج الثقافة المالية في المناهج الدراسية هو نتيجة جهد كبير وتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وأنه يمثل أساسًا لتعزيز قدرات الشباب وتسليحهم بالمعارف والخبرات المالية اللازمة للمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد مصر. وأشار إلى أهمية استدامة الإصلاحات واتساق السياسات وتعزيز الوعي لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي.

كما أعلن عن أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستعمل على تعزيز الثقافة الاستثمارية والتجارية لدى الشباب ودمجهم في منظومة الاستثمار والتجارة. من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن الدولة تتجه نحو إحداث تحول جوهري في منظومة التعليم، يقوم على تمكين الطلاب من الانتقال من التعلم النظري إلى الممارسة الفعلية، من خلال المشاركة الواقعية في بيئة مالية متكاملة. وأشار إلى أن هذا التحول يهدف إلى إعداد الطلاب ليكونوا فاعلين ومؤثرين في الاقتصاد، وليس مجرد مستعدين للمستقبل.

وتشمل تفاصيل مذكرة التفاهم فتح محفظة استثمارية لكل طالب ناجح بقيمة 500 جنيه لتمكينه من التداول في أسهم البورصة، مما يتيح له فرصة لتطبيق المفاهيم المالية التي يتعلمها في الفصل الدراسي على أرض الواقع. وقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن نسبة المستثمرين الشباب في صناديق الاستثمار الجديدة تصل إلى حوالي 80%، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار بين الشباب. وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين في البورصة المصرية.

وتعتبر هذه الشراكة اليابانية خطوة مهمة نحو تحقيق الريادة الإقليمية لمصر في مجال تحديث التعليم والابتكار في المنطقة العربية والأفريقية. وتؤكد هذه المبادرة على أهمية التعاون الدولي في تطوير التعليم وتمكين الشباب، وتوفير الفرص لهم للمشاركة في بناء مستقبل أفضل لمصر





