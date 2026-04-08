مصر.. الرقم الصعب في معادلة السلام الإقليمية: جهود دبلوماسية حاسمة وتحركات مؤثرة

يسلط الإعلامي مصطفى بكري الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في حل النزاعات الإقليمية، مؤكداً على جهودها الدبلوماسية الفعالة وحكمة القيادة السياسية في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. ويشير إلى دور مصر في إنقاذ غزة، ووساطتها في قضايا لبنان والخليج واليمن، بالإضافة إلى دورها في التوصل لوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.

أشاد الإعلامي مصطفى بكري بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في التعامل مع النزاعات الإقليمية والدولية المعقدة في المنطقة، مؤكداً على ال دبلوماسية ال مصر ية الفعالة وحكمة القيادة السياسية في إدارة الأزمات. كتب مصطفى بكري عبر منصة إكس، معبراً عن إعجابه بالجهود ال مصر ية المتواصلة لتحقيق الاستقرار وال سلام في المنطقة، مشيراً إلى أن مصر لم تتوانَ عن لعب دور قيادي في مختلف القضايا الإقليمية، من خلال تبنيها لنهج الحوار والتفاوض كأداة رئيسية لحل النزاعات.

وأكد على أن مصر نجحت في إنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة من حرب الإبادة والتجويع، وذلك من خلال اتصالاتها المكثفة وجهودها الدبلوماسية المتواصلة مع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى استضافتها لقمم رفيعة المستوى وقيامها بدور الوساطة في العديد من القضايا الخلافية. لقد استضافت مصر قمة شرم الشيخ العام الماضي والتي جمعت العديد من الدول المعنية، مما يدل على مكانتها المرموقة وثقلها السياسي في المنطقة. كما تتفاوض مصر حالياً من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتسعى لتحقيق المصالحة بين الأطراف اللبنانية المتنازعة، مؤكدة على دعمها الثابت لاستقرار لبنان وسيادته. لم تتخل مصر عن أشقائها في دول الخليج، وطالبت إيران بوقف عدوانها على البلدان الخليجية والعربية، معربة عن قلقها البالغ إزاء التوترات المتصاعدة في المنطقة وداعية إلى ضرورة ضبط النفس وتغليب لغة الحوار. لقد أجرت مصر اتصالات مكثفة وحذرت من مغبة إغلاق مضيق باب المندب وتداعياته السلبية على الاقتصاد العالمي، مؤكدة على أهمية الملاحة البحرية الآمنة وحرية الملاحة في هذه المنطقة الحيوية. تبنت مصر نهج الوساطة في حرب اليمن منذ اليوم الأول للحرب، ساعية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب اليمني وتحقق السلام والاستقرار في البلاد. سياسة الرئيس السيسي وحكمته كانت وراء تلك الرؤية الشاملة التي غلبت الحلول السياسية على النزاعات الإقليمية، مما أتاح لمصر أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وجعلها شريكاً أساسياً في أي جهود إقليمية أو دولية لحل النزاعات. إن الجهد المصري الدؤوب والتواصل المستمر مع كافة الأطراف المعنية كان وراء بلورة الاقتراح الذي تقدمت به باكستان، وهو ما يؤكد على دور مصر القيادي في الوساطة والتقريب بين وجهات النظر المختلفة. مفاوضات وزارة الخارجية المصرية والمخابرات العامة المصرية ورعاية الرئيس السيسي حققت المعادلة الصعبة مع كافة الأطراف، وتم الاتفاق بين مصر وتركيا وعمان على تقدم رئيس الوزراء الباكستاني بهذا الاقتراح، مما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر كدولة قادرة على تحقيق التوافق بين الأطراف المتنازعة. مصر أصبحت بالفعل الرقم الصعب في المعادلة الإقليمية، وهي الوسيط النزيه الذي تحترمه أطراف النزاع الإقليمية والدولية على حد سواء، بفضل سياستها المتوازنة وحرصها على تحقيق المصالح المشتركة للجميع.\في سياق متصل، أكد مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى، في تصريحات لموقع أكسيوس الإخباري، أن وقف إطلاق النار في الحرب بين أمريكا وإيران دخل حيز التنفيذ، وتم وقف الهجمات العسكرية الأمريكية ضد إيران. هذه الخطوة تعكس الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها الأطراف المعنية للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع. تشير هذه التطورات إلى أن مصر لعبت دوراً مهماً في التوسط بين الأطراف المتنازعة، مما ساهم في تحقيق هذا التطور الإيجابي. أفادت مصادر أمنية رفيعة مطلعة على تفاصيل اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة خلال الساعات الماضية لموقع يديعوت أحرونوت الإخباري، أن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعة، سيشمل لبنان أيضاً. هذا يشير إلى أن الجهود الدبلوماسية المصرية لم تقتصر على منطقة جغرافية معينة، بل امتدت لتشمل مختلف النزاعات الإقليمية. إن دور مصر كحارس للسلام والوسيط النزيه في المنطقة يكتسب أهمية متزايدة في ظل التوترات المتصاعدة والتحديات الأمنية المتزايدة. إن قدرة مصر على جمع الأطراف المتنازعة على طاولة المفاوضات وتحقيق التوافق بينهم تعكس رؤيتها الاستراتيجية وحكمتها السياسية. تعتبر مصر نموذجاً للدولة التي تسعى لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة من خلال الدبلوماسية والحوار البناء. هذه الجهود المتواصلة تساهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون والتنمية في المنطقة





