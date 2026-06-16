مصر.. تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعها لمناقشة تعطل خدمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

سيتم مناقشة طلبات الإحاطة النواب بشأن تعطل بعض خدمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في اجتماع اللجنة. يعود السبب في تعطيل هذه الخدمات إلى برنامج لتطوير منظومة العمل، واستحداث نظام إلكتروني جديد يُعرف باسم (CRM) وإلغاء النظام القديم (SAIO).

تعقد لجنة القوى العاملة ب مجلس النواب اجتماعها الأول والثاني غدًا الأربعاء لمناقشة طلبات الإحاطة بشأن تعطل بعض خدمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . يعود السبب في تعطيل هذه الخدمات إلى برنامج لتطوير منظومة العمل، واستحداث نظام إلكتروني جديد يُعرف باسم (CRM) وإلغاء النظام القديم (SAIO).

هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تحسين تقديم الخدمات وتحديث منظومة التأمينات الاجتماعية، أدى إلى حدوث اضطرابات في تقديم الخدمات وتعطيل صرف المعاشات في بعض الحالات، الأمر الذي أثار شكاوى بين المواطنين. يُعتقد أن هذه المشكلة ستساهم في بحث آليات تلافي هذه المعوقات وضمان استمرار تقديم الخدمات للمستفيدين دون تأخير. وسيقوم النواب في اللجنة بمناقشة هذه المشكلة في اجتماعهما الأول والثاني غدًا الأربعاء





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مصر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لجنة القوى العاملة مجلس النواب تعطيل الخدمات نظام CRM

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

البورصة تجري مشاورات مع 79 شركة لتعريفها بمزايا القيدأجرت البورصة المصرية مشاورات مع 79 شركة موزعة على أكثر من 10 قطاعات اقتصادية منذ أكتوبر 2018، ضمن جهودها المكثفة خلال الفترة الماضية للترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة منذ إطلاقها نظام جديد 'CRM 'لمتابعة الشركات المستهدف قيد أسهمها بالبورصة.

Read more »

زوهو تكشف عن منصة CRM for Everyone وعروض مجموعة أدوات المطورين المتقدمةأعلنت زوهو عن إتاحة الوصول المبكر إلى منصة 'إدارة علاقات العملاء للجميع' الجديدة كلياً 'CRM for Everyone'.

Read more »

وزارة الصحة تدعم مستشفى كفر الشيخ العام بنظام «CRM» لتنظيم العمليات الجراحيةدعمت وزارة الصحة والسكان مستشفى كفر الشيخ العام بنظام crm جديد مخصص لإدارة وتنظيم العمليات الجراحية في إطار سعي الوزارة المستمر لتحديث البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفيات - الوطن

Read more »

توسع متسارع في سوق البرمجيات عالميا يدعم الاستثمارات في حلول CRM الذكيةتوسع متسارع في سوق البرمجيات عالميًا يدعم الاستثمارات في حلول CRM الذكية

Read more »

خبير تأمينات يطالب بلجنة تقصي حقائق برلمانية بشأن أزمة سيستم التأميناتأثار كامل السيد، خبير التأمينات والمعاشات ونائب اتحاد المعاشات، عدداً من التساؤلات بشأن أزمة نظام “CRM” بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مطالباً بتشكيل لجن

Read more »