مصر: ترقب إجازات النصف الأول من 2026.. عيد الأضحى وشم النسيم في المقدمة

تترقب مصر الإعلان عن الإجازات الرسمية المتبقية في النصف الأول من عام 2026، مع التركيز على عيد الأضحى المبارك، شم النسيم، وعيد العمال. البنك المركزي يعلن عن تعطيل البنوك بمناسبة شم النسيم، ورئاسة الجمهورية تحدد مواعيد إجازة عيد الأضحى.

تترقب الجماهير المصرية بفارغ الصبر، مع بداية شهر أبريل لعام 2026، الإعلانات الرسمية المتعلقة بالإجازات المتبقية خلال النصف الأول من العام. تتصدر هذه القائمة إجازة عيد الأضحى المبارك، وهي من أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى شم النسيم و عيد العمال و رأس السنة الهجرية ، وفقًا لما هو معلن في الأجندة الرسمية للدولة. هذه الإجازات تمثل فرصة للمواطنين للاسترخاء وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، كما تساهم في تنشيط السياحة الداخلية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

الإعلان عن مواعيد هذه الإجازات يتيح للمواطنين التخطيط المسبق لرحلاتهم وأنشطتهم، مما يعزز من سعادتهم ورفاهيتهم. الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تسعى دائمًا إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق المواطنين في الحصول على الإجازات والعطلات الرسمية، إيمانًا منها بأهمية هذه الفترات في تجديد النشاط وتحسين الإنتاجية.\تشهد الأشهر الأولى من عام 2026 سلسلة من العطلات الرسمية المهمة التي ينتظرها العاملون في القطاعين العام والخاص على حد سواء. تبدأ هذه القائمة بعيد شم النسيم، وهو عيد مصري قديم يحتفل فيه المصريون بقدوم الربيع وتفتح الأزهار، مرورًا بعيد العمال الذي يحتفل فيه بالعمال وتقدير جهودهم، وصولًا إلى عيد الأضحى المبارك، والذي يعتبر من أهم الأعياد الإسلامية وأكثرها بركة، ثم رأس السنة الهجرية، وهي مناسبة دينية هامة تحتفل بها الأمة الإسلامية ببدء عام هجري جديد، وذكرى ثورة 30 يونيو التي تعتبر مناسبة وطنية مهمة في تاريخ مصر الحديث. هذه العطلات تمثل فرصة للمواطنين للاحتفال بهذه المناسبات الدينية والوطنية، بالإضافة إلى قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، وزيارة الأماكن السياحية والأثرية في مصر.\أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، وذلك يومي الأحد والإثنين الموافق 12 و13 أبريل 2026. هذا القرار يهدف إلى منح العاملين في القطاع المصرفي فرصة للاحتفال بهذه المناسبات الدينية، ويوفر لهم الراحة والاسترخاء. ومن المقرر استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026. كشف الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عن جدول الإجازات الرسمية لعام 2026، والذي تضمن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك. وبحسب الأجندة الرسمية، تبدأ إجازة عيد الأضحى 2026 من يوم الثلاثاء 26 مايو، الموافق وقفة عرفات، وتستمر حتى يوم الجمعة 29 مايو 2026. يوافق أول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو، لتستمر الإجازة لمدة 4 أيام متتالية تشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص. إلى جانب ذلك، ستشمل الإجازات رأس السنة الهجرية في الأربعاء 17 يونيو 2026، مما يوفر للمواطنين المزيد من الفرص للاستمتاع بالعطلات والاحتفال بالمناسبات الدينية. هذه التواريخ تؤكد التزام الدولة بتقدير المناسبات الدينية والوطنية، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين للاحتفال بها





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الإجازات الرسمية عيد الأضحى شم النسيم عيد العمال رأس السنة الهجرية

United States Latest News, United States Headlines

