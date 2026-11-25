ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الحريق في حي الوراق بالجيزة إلى 31 مصرا و21 مصابا بعد انقلاب شاحنة وقود. تفاصيل التحقيق والرد الرسمي على أسباب الحادث.

أكدت وزارة الصحة المصرية في بيان محدث أن حصيلة ضحايا الكارثة المرورية التي اندلعت في حي الوراق بمحافظة الجيزة قد ارتفعت رسميا إلى 31 حالة وفاة مؤكدة، فيما بلغ عدد المصابين الذين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة 21 شخصا آخر. وقعت هذه المأساة في منطقة إمبابة بالقرب من الطريق الدائري ونفق مروري، وذلك عقب اندلاع حريق هائل التهم مركبات عديدة في ظروف لم تكشف تفاصيلها الكاملة حتى الآن. جاء هذا التصريح الرسمي ليحدد بدقة الأرقام النهائية للضحايا والمصابين، مما يعكس الخطورة البالغة للحادث الذي أثار ذعرا واسعا في المنطقة.

آلية اندلاع الحريق والتفاصيل المبدئية

أفادت وسائل إعلام محلية بأن سبب الحادث يعود إلى انقلاب شاحنة كانت تنقل مواد بترولية، حيث انحرفت عن مسارها الاصطلاحي واختراق الحاجز الخرساني الفاصل في منتصف الطريق. أدى هذا التصادم الأولي إلى اشتعال النيران فور انفجار حمولة الشاحنة، وهو ما تسبب في امتداد ألسنة اللهب بشكل كارثي إلى المركبات المتواجدة في الموقع، مما أدى إلى تفحمها بالكامل. أظهرت لقطات مصورة تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي ألسنة لهب مرتفعة ودخانا أسود كثيفا يملأ سماء المنطقة، مما يعكس قوة الانفجار والحريق الذي أعاق الحركة المرورية فور وقوعه.

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تحقيقات النيابة العامة ووقوفها على الحقائق

بدأت النيابة العامة المصرية إجراءاتها القانونية فور وقوع الحادث، حيث أعلنت رسميا عن تحقيقاتها المكثفة في ملابسات التصادم والحريق الذي راح ضحيته العديد من الأرواح. انتقلت فرق متخصصة من أعضائها إلى موقع الكارثة وإلى المستشفيات التي نقل إليها الضحايا والمصابون بهدف جمع الأدلة وسماع شهادات الشهود حول تفاصيل الواقعة. أصدرت النيابة العامة أمرا صریحا بأخذ عينات الحمض النووي من بعض الجثامين التي لم يتم تحديد هويات أصحابها بعد، لضمان إجراء عمليات التعرف بدقة ومهنية عالية.

نفي وزارة النقل لأسباب الحادث الرسمية

نفت وزارة النقل المصرية بشدة صحة ما رواج عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي حول تصريحات منسوبة إليها تفيد بأن سبباً كهربائياً هو المؤدي للحريق. وأكدت الوزارة في بيان صحفي بأنها لم تصدر أي بيانات أو تصريحات تتعلق بالأسباب المباشرة أو الملطفات الخاصة بهذا الحادث، مشيرة إلى أن ما نشر عن سقوط كابل كهربائي على السيارات قبل الاحتراق هو أمر عارٍ تماما من الصحة. شددت الوزارة على أنها تمتنع عن الإدلاء بأي معلومات إضافية بشأن الواقعة، احتراماً لتعليمات سير التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة.

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التداعيات الحكومية والمتابعة الرئاسية للحادث

تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تداعيات هذا الحادث الأليم الذي وقع مساء الأربعاء، معربا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وجه رئيس الجمهورية الجهات المعنية بتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، مع ضمان توفير الرعاية الطبية المتكاملة لهم وسرعة إزالة آثار الحادث. أمر الرئيس بضرورة إعادة انتظام الحركة المرورية على الطريق الدائري بأسرع وقت ممكن، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة المواطنين في المستقبل.

توزيع التعويضات والاستجابة الميدانية للطوارئ

تشارك ما مجموعه 39 سيارة إسعاف في عمليات الإنقاذ والإجلاء، وذلك بحسب بيانات وزارة الصحة التي أشارت إلى أن وزير الصحة خالد عبد الغفار يتابع تداعيات الحادث عن كثب. كما وجه الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية للمجمعة للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا القتلى والمصابين. تشير التقديرات الأولية إلى احتراق 27 مركبة مختلفة الأنواع، بينما تتواصل أعمال حصر الخسائر المادية وتحديد المسؤولية النهائية عن الحادث.