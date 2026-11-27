مجلس الوزراء يعلن عن تبرعات رسمية من رجال أعمال لضحايا حريق الدائري، مع تأكيد الدكتورة مايا مرسي على شفافية التوزيع الكامل للمساعدات المالية.

أعلن مجلس الوزراء المصري عبر المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسمه، عن تلقيه إخطارات رسمية بتبرعات مالية طائلة لمساندة جهود التدخل السريع الموجهة للأسر المتضررة من حريق الدائري بالوراق. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار دعم الدولة الشامل لأهالي الضحايا والمصابين، بهدف التخفيف الفوري من المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحادث المؤلم الذي هز المشاعر العامة.

تفاصيل التبرعات الرسمية من رجال الأعمال

وبموجب البيانات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، قام السيد يوسف منصور، ممثل مجموعة منصور للتصنيع والتوزيع، بالتبرع بمبلغ قدره 15 مليون جنيه مصري لدعم أهالي المتضررين. وفي نفس السياق، تبرع السيد حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة أميا باور، بمبلغ 10 ملايين جنيه إضافي، مما يرفع إجمالي الدعم المالي المعلن إليه حتى الآن من قطاع الأعمال.

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توجيهات رئيس الوزراء والدعم الحكومي المتواصل

وقد جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإعراب عن خالص تقديره لهذه المبادرات الكريمة، مشيداً بتكاتف رجال الأعمال والمستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد مدبولي أن المشهد الحالي يثبت حضور الدولة كاملة في مساندة الأهالي، حيث وجه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالتحرك السريع منذ اللحظات الأولى، وما زال يتابع تطوير آليات الدعم المقدمة للمتضررين.

آليات الشفافية في توزيع المساعدات المالية

والتزاماً بمبادئ الشفافية المطلقة أمام الرأي العام، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم الإعلان عن جميع الأسماء الداعمة خلال مؤتمر صحفي قادم. وسيتم خلال هذا المؤتمر نشر القوائم التفصيلية الدقيقة للأسماء المستحقة للمساعدات المالية، سواء لأسر الضحايا أو المصابين أو المتضررين من خسارة الممتلكات، لضمان وصول كل مساهمة إلى أهلها بأمانة.

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التكافل الوطني في مواجهة الكوارث والطوارئ

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الحكومة تعمل حالياً على تقديم مختلف صور الدعم من خلال أجهزتها المختلفة، في وقت بادرت فيه الجمعيات الأهلية والهيئات بمساندة الحكومة صفًا واحدًا. يأتي هذا التكافل الوطني كدليل قوي على المسؤولية المشتركة في الأزمات، حيث تسعى الدولة ومؤسسساتها إلى تقديم الدعم النفسي والمادي لكل مضاري الحريق.

الخطوات المقبلة لضمان وصول الدعم المستهدف

وستستمر الدولة في متابعة تنفيذ خطط الدعم المقدم للمتضررين، مع التركيز على الدقة في تحديد المستحقين وتوزيع الموارد المالية بشكل عادل وشفاف. وتسعى الجهات المختصة إلى إغلاق ملف المساعدة على أكمل وجه، بما يضمن عدم ترك أي حالة مستحقة دون دعم، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستجابة الفعالة لحاجات الأهالي المتضررين.