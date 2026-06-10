مصر: محافظ القاهرة يرافق جولة تفقدية لمشروعات إحياء وتطوير القاهرة التراثية

أجرى محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، جولة تفقدية موسعة لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات أعمال التطوير الجارية في مناطق القاهرة الخديوية والتراثية، بما في ذلك منطقة باب الفتوح، ومنطقة القاهرة التاريخية بحي وسط القاهرة. وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير نادي السلاح بحي الأزبكية، ومنزل زينب خاتون بحي وسط القاهرة، وبوكالة قايتباي التي يقوم بها الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية.

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أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، يرافقه اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، جولة تفقدية موسعة بعدد من مناطق القاهرة الخديوية والتراثية بحي الأزبكية، ومنطقة القاهرة التاريخية بحي وسط القاهرة؛ لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات أعمال التطوير الجارية بها، وذلك ضمن خطة الدولة لإحياء القاهرة التراثية واستعادة مكانتها الثقافية والسياحية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الطابع التاريخي والتراثي للعاصمة وتعظيم الاستفادة من المقومات الحضارية والسياحية التي تزخر بها القاهرة. في جولتهما، أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وعدد من قيادات محافظة القاهرة.

وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير نادي السلاح بحي الأزبكية الذي تنفذه شركة المقاولون العرب بإشراف جهاز مثلث ماسبيرو بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، إذ جرى استعراض مراحل التطوير الجارية بالموقع وآليات الحفاظ على قيمة النادي التاريخية والمعمارية، بما يسهم في استعادة دوره الحضاري والخدمي ويتناسب مع مكانته كأحد المعالم المهمة بالعاصمة. وكما تفقد محافظ القاهرة ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، منزل زينب خاتون بحي وسط القاهرة لمتابعة أعمال الترميم ورفع الكفاءة الجارية بالمبنى الأثري التي تقوم بها وزارة الآثار؛ بما يسهم في تحويله إلى مقصد سياحي وثقافي يعكس ثراء وتنوع التراث المصري ويعزز من الجذب السياحي للمنطقة.

وتضمنت جولتهما بحي وسط القاهرة متابعة أعمال التطوير الجارية بوكالة قايتباي التي يقوم بها الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، إذ جرى استعراض نسب التنفيذ والخطط المستهدفة لإعادة إحياء الموقع واستثماره ثقافيًا وسياحيًا، بما يتوافق مع قيمته التاريخية باعتباره أحد أبرز المعالم الأثرية التي تجسد عراقة القاهرة التاريخية. وكما شملت الجولة تفقد منطقة باب الفتوح ومتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها، التي تستهدف تحسين المشهد الحضاري والحفاظ على الطابع المعماري المميز للمنطقة، مع تطوير الخدمات والبنية التحتية بما يليق بقيمتها التاريخية والسياحية.

وأشاد اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية بحجم الأعمال المنفذة والتنسيق القائم بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن تطوير القاهرة التاريخية يتم وفق رؤية متكاملة تحقق التوازن بين الحفاظ على التراث العمراني والأثري ومتطلبات الحضارة والتنمية. وأكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات إحياء وتطوير القاهرة التراثية، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تستهدف الحفاظ على الهوية التاريخية والمعمارية للعاصمة، وتعظيم الاستفادة من مواقعها التراثية والأثرية، وتحويلها إلى نقاط جذب سياحي وثقافي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وكما شدد محافظ القاهرة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يحقق رؤية الدولة في استعادة الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية وإبراز مكانتها كواحدة من أهم المدن التراثية على مستوى العالم. وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات الجارية بالقاهرة التراثية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات التنموية والحضارية التي تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير العاصمة والحفاظ على إرثها التاريخي للأجيال القادمة. سر ندم عبد العزيز مخيون بعد لقائه بموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب





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