مصر: استمرار التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل استعدادًا للتشغيل الفعلي

أعلنت وزارة النقل المصرية عن استمرار التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل، والذي يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل العام بالقاهرة الكبرى. المشروع يهدف إلى ربط المناطق الجديدة بالقاهرة والمحافظات الأخرى، وتوفير وسيلة نقل سريعة وصديقة للبيئة.

أعلنت وزارة النقل عن استمرار التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل بدون ركاب، في خطوة تهدف إلى التأكد من جاهزية المشروع وكفاءته قبل افتتاحه رسمياً أمام الجمهور. يمتد هذا المشروع الحيوي لمسافة 56.5 كيلومتر، ابتداءً من محطة الاستاد بمدينة نصر وصولاً إلى مركز السيطرة والتحكم ب العاصمة الإدارية الجديدة، وهو يضم 22 محطة رئيسية. يجري تنفيذ المشروع الضخم من خلال تحالف شركات عالمي يضم (ألستوم، أوراسكوم، والمقاولون العرب)، مما يضمن الاستفادة من الخبرات المتراكمة والتكنولوجيا الحديثة في مجال النقل.

يمثل مونوريل شرق النيل جزءًا من شبكة أوسع للنقل العام، حيث يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق وغرب النيل) ما يقرب من 100 كيلومتر، تضم في مجملها 35 محطة. يتكون القطار حاليًا من 4 عربات، مع وجود خطط لزيادة هذا العدد إلى 8 عربات في المستقبل، وذلك تماشيًا مع النمو السكاني المتوقع في المناطق العمرانية الجديدة والمدن الحديثة التي يخدمها المونوريل. يعكس هذا التوسع التزام الحكومة بتوفير بنية تحتية متطورة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة. \يساهم مونوريل شرق القاهرة بشكل كبير في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق الحيوية والمدن الجديدة شرقًا، وعلى رأسها القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية. يوفر هذا الربط وسيلة نقل فعالة وسريعة، مما يسهل حركة الموظفين والزوار من محافظتي القاهرة والجيزة إلى العاصمة الإدارية، ويسهم في تقليل الازدحام المروري وتخفيف الضغط على شبكات الطرق الحالية. يتميز المشروع بالتكامل مع شبكات النقل الأخرى، حيث يتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة الاستاد، ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT عند محطة الفنون والثقافة. هذا التكامل يتيح للمواطنين سهولة التنقل بين مختلف وسائل النقل، مما يعزز كفاءة وفعالية نظام النقل العام ككل. يمثل هذا التكامل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. \يُعتبر المونوريل، الذي يتم تنفيذه لأول مرة في مصر، نقلة نوعية في مجال النقل الجماعي. يعتمد هذا النظام على تكنولوجيا متطورة توفر وسائل نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة. يعمل المونوريل بالكهرباء، مما يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويساهم في خفض معدلات التلوث البيئي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المونوريل في تخفيف الازدحام المروري وتقليل الوقت المستغرق في التنقل. يتميز المونوريل أيضًا بالمرونة في التصميم والتشييد، حيث يمكن تنفيذه في الشوارع الضيقة والمزدحمة دون التأثير على حركة المرور، وذلك بفضل اعتماده على مسار علوي يتم تركيبه في الجزيرة الوسطى للشوارع. هذه الميزة تجعل من المونوريل حلًا مثاليًا لمواجهة تحديات النقل في المدن الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية. يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية مستدامة وتوفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين





مونوريل النقل العام العاصمة الإدارية القاهرة الجديدة وزارة النقل مصر البنية التحتية

