مصر‑أوزبكستان: حوار حضاراتٍ وتراثٍ بين الوزير شريف فتحي وسفير باختيور سعيدوف

الوزير شريف فتحي يشارك في فعالية "مصر‑أوزبكستان.. حوار الحضارات والتراث" في المتحف المصري الكبير، مؤكداً على روابط تاريخية وثقافية عميقة بين البلدين وتأكيد أهمية التعاون السياحي والثقافي بعد افتتاح مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان.

شارك وزير السياحة والآثار شريف فتحي في الفعالية التي نظمتها سفارة أوزبكستان بالقاهرة تحت عنوان " مصر ‑ أوزبكستان .. حوار الحضارات والتراث"، والتي أقيمت في المتاحف ال مصر ي الكبير بحضور وزير خارجية أوزبكستان ، السيد باختيور سعيدوف ، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف ال مصر ي الكبير، الدكتور أحمد غنيم، بالإضافة إلى سفير أوزبكستان بالقاهرة منصوربك كيليتشيف، والسفير عمر سليم مستشار وزير ال ثقافة للعلاقات الثقافية الخارجية، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية، ومدير مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان .

استهل شريف فتحي كلمته بالترحيب بالحضور وتأكيده على عمق الروابط التاريخية التي تربط شعبي مصر وأوزبكستان، مشيراً إلى زيارة سابقة لأوزبكستان وإعجابه بالحضارة العريقة والتراث المتنوع للمدن الأوزباكستانية. وأبرز الوزير أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الإطار الدبلوماسي لتشمل تبادل العلماء والمخطوطات وتعاوناً مستمراً في ميادين التعليم والثقافة والعلوم، مستذكاراً دور سمرقند وبخارى كمراكز فكرية في العالم الإسلامي وأسهمتهما في تشكيل جيل من المفكرين والعلماء.





خلال اللقاء، أكد الوزير أن العلاقات الثنائية شهدت زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة بفضل حرص القيادة السياسية للبلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيراً إلى تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين رؤساء الدول وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون واسعة النطاق. وأشاد شريف فتحي بالافتتاح الناجح لمركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان خلال مارس الماضي، معتبرًا هذا الإنجاز حافزاً لتشجيع السياح المصريين على زيارة أوزبكستان واكتشاف تراثها الإسلامي الغني.

كما أعرب عن امتنانه للجانب الأوزبكي على حفاوة الاستقبال والضيافة، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكات الثقافية والعلمية بين المتاحف والمؤسسات البحثية في البلدين.



من جهته، عبّر وزير خارجية أوزبكستان باختيور سعيدوف عن تقديره للمصر باعتبارها إحدى أقدم المراكز الفكرية والثقافية في العالم الإسلامي، مشيداً بالمتحف المصري الكبير كرمز للالتزام العالمي بالحفاظ على التراث الإنساني.

أشار سعيدوف إلى أن مشروع مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان يهدف إلى حفظ الإرث الفكري والثقافي وتعزيز البحث العلمي والحوار الثقافي، معتبرًا أن المركز سيعمل كمنصة دولية للتعاون بين المؤسسات الثقافية والعلمية حول العالم. كما أوضح أن المشروع دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر متحف للحضارة الإسلامية.

وخلال الفعالية عُرضت مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تسلط الضوء على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر وأوزبكستان، وتم تبادل عدد من الهدايا التذكارية بين الجانبين، مما يعكس روح التعاون المتبادل والرغبة في نقل هذا التراث المشترك إلى الأجيال القادمة





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